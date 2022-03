Wielka awaria na polskiej kolei. Trwa poszukiwanie winnych

Awaria sterowania siecią kolejową w Polsce dotyczy niemal 80 procent ruchu pasażerskiego i towarowego. Jedynie lokalne połączenia, gdzie nie funkcjonuje zintegrowany system Lokalnych Centrów Sterowania, mogą być wykonywane przez przewoźników. Pomimo tego że awaria wystąpiła wiele godzin temu, wciąż nie mamy wiarygodnej odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę się stało. Jak komentują dla WNP.PL eksperci, mógł to być błąd człowieka lub niedoskonałość systemu.

Trudna sytuacja na polskich torach

Ile potrwa awaria na polskiej kolei?

Czytaj więcej: Problemy na kolei. Alstom dementuje informacje o cyberataku i przyznaje się do błędu - Wytłumaczenie dostawcy systemu sterowania, czyli Alstomu, brzmi wiarygodnie. Fakt, że podobny problem miały linie kolejowe w innych krajach i dotyczył podobnego typu rozwiązań wskazuje, że można mówić o pechu lub nieszczęśliwym zbiegu okoliczności. Takie rzeczy się zdarzają, czasami w chwilach, w których trudno w to uwierzyć. Nie można mówić o symbolicznym "czarnym łabędziu". Wiele osób patrzy na ten incydent i jeśli będą jakieś wątpliwości, to one zostaną wcześniej czy później podniesione, ale na razie z takimi sygnałami się nie spotkałem. W dzisiejszych czasach, gdyby doszło do ataku hakerskiego, to byśmy się o tym dowiedzieli - mówi WNP.PL Adam Haertle ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, redaktor naczelny Zaufanej Trzeciej Strony.Jego zdaniem prawdopodobnie w tej sytuacji wystąpił błąd człowieka, "coś, gdzieś" zostało przełączone nie tak, albo doszło sytuacji, której nikt nie przewidział przy projektowaniu systemu co spowodowało awarię.- Może też być tak, że ktoś dokonywał zmian i mówiąc kolokwialnie palec mu się obsunął i uszkodził kluczowy element systemu. Alstom wspomniał w w komunikacie o problemie z formatowaniem czasu, to jest dość popularny problem. W sytuacji gdy zegar czasowy się rozjedzie, to w sterowaniu ruchem kolejowym podawanie nieprawdziwych wartości oznacza, że urządzenia przestają działać - tłumaczy ekspert.Awaria, jakiekolwiek były jej przyczyny, miała i ma poważne skutki dla ruchu kolejowego w Polsce.Kraków jest jedną z kilku stacji, gdzie sytuacja jest od wczesnych godzin bardzo trudna. Bardzo wiele składów nie dojechało, inne mają duże opóźnienia. Lokalni przewoźnicy podjęli decyzje o anulowaniu wielu połączeń i wprowadzili komunikację zastępczą. Tak się stało między innymi z pociągiem jeżdżącym na Lotnisko Kraków Balice. Koleje Małopolski podstawiają autobusy, aby pasażerowie mogli wysiadać na wcześniejszych przystankach i nie musieli docierać na stację Kraków Główny. Komunikacja miejska respektuje bilety kolejowe w autobusach i tramwajach.- Wspólnie z przewoźnikami staramy się uruchamiać kolejne połączenia, ale wiadomo, że ten proces będzie jeszcze długo trwał - mówi w rozmowie z WNP.PL Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK.Czytaj także : Awaria kolei dotknęła ok.80 proc. ruchu kolejowego w Polsce Wykaz pociągów odwołanych dziś przez PKP Intercity jest długi i pokazuje, że w najbliższych godzinach znaczącej poprawy trudno się spodziewać. Przykładowo wstrzymano połączenia na trasie z Warszawy do Gdyni, Bielska -Białej, Gliwic, z Krakowa do Suwałk i Białegostoku, a także międzynarodowy pociąg Sobieski z Gdyni do Wiednia. Pełna lista znajduje się na stronach internetowych spółki.- Jako spółka realizująca przewozy pasażerskie możemy tylko oczekiwać szybkiego rozwiązania problemów technicznych i apelować do pasażerów, aby dziś nie planowali podróży, równocześnie w komunikacie przekazaliśmy, że ci, którzy zakupili bilety w kasie otrzymają zwrot kosztów za bilet bez potrącania odstępnego. Zwrot odstępnego za bilety zakupione w systemie e-IC jest możliwy w drodze reklamacji - przekazała WNP.PL rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk.W przypadku PKP Cargo sytuacja jest oczywista. Pociągi towarowe ruszą na trasy dopiero wówczas, gdy ruch pasażerski zostanie przywrócony na" normalne tory".Usunięcie awarii systemowej potrwa kilka może kilkanaście godzin, przywracanie normalnego rozkładu pociągów to kwestia 2-3 dni. Deklaracje, dotyczące publicznego wyjaśnienia pełnej blokady linii kolejowych są niezwykle ważne. Dostawca rozwiązań, spółka Alstom, przyjmuje na siebie odpowiedzialność, co wiele wyjaśnia, ale jednak nie wszystko. Bezpieczeństwo państwa, szczególnie w obecnej sytuacji międzynarodowej, być może wymaga stworzenia systemu zabezpieczeń, aby w przyszłości do takich incydentów nie mogło dojść.Teorie spiskowe mówiące o atakach hakerskich na polska infrastrukturę krytyczną, związaną z zaangażowaniem się naszego kraju po stronie Ukrainy w trwającym konflikcie za naszą wschodnią granicą, są prawdopodobne. Jeśli faktycznie mówimy tylko o błędzie technicznym, to powinniśmy być spokojni. Jednak z tego incydentu należy wyciągnąć wnioski, że wydatki na bezpieczeństwo państwa i obywateli powinny być objęte w kolejnych latach klauzulą priorytetu.