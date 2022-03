Wielka awaria zatrzymała pociągi. Problem nie dotyczy wyłącznie Polski

W czwartek (17 marca) wystąpiły usterki urządzeń sterowania w kilkunastu lokalnych centrach sterowania odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego. Możliwe są opóźnienia i odwołania pociągów. - Kolejarze opanowują sytuację, ale problem nie dotyczy wyłącznie Polski - poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W sieci pojawiają się doniesienia o zmasowanym ataku na infrastrukturę informatyczną kolei.

"Dziś w czwartek 17 marca ok godz. 4.00 na sieci kolejowej wystąpiły usterki urządzeń sterowania w kilkunastu lokalnych centrach sterowania odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego. Stan wymaga zabezpieczenia urządzeń w terenie i dodatkowych czynności pracowników. Występują zmiany w kursowaniu pociągów nawet ponad kilkadziesiąt minut" - podano.

Jak informują PKP PLK, możliwe jest odwoływanie pociągów i wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej lub zmiana tras pociągów.





"Awaria w PKP Polskich Liniach Kolejowych objęła 19 z 33 Lokalnych Centrów Sterowania wyposażonych przez Alstom. Niektóre pociągi mogą w ogólne nie zostać uruchomione" - powiedział podczas konferencji wiceprezes PKP PLK Mirosław Skubiszyński.

"Ponieważ zasięg tych awarii jest niemal krajowy, wobec tego oczywistym jest, iż część pociągów nie zostanie w dniu dzisiejszym w ogóle uruchomiona" - powiedział Skubiszyński.

Dodał, że awaria dotyczyła systemu sterowania ruchem kolejowym i objęła takie lokalizacje i ciągi kolejowe jak od Krakowa w kierunku Węglińca, okolice Koluszek, linię E20 od Warszawy do Konina oraz linia nr 9 od Warszawy do Gdańska.

"W związku z występującymi na sieci kolejowej usterkami urządzeń sterowania odpowiedzialnymi za prowadzenie ruchu kolejowego prosimy o rozważenie rezygnacji z podróży naszymi pociągami 17 marca br. Pasażerowie otrzymają zwrot kosztów za bilet bez potrącenia odstępnego" - poinformowały PKP Intercity

Specjalny zespół ds. awarii na kolei

Z komunikatu zarządcy infrastruktury wynika, że działa już specjalny zespół złożony z przedstawicieli PKP PLK i przewoźników, aby na bieżąco organizować ruch pociągów, a na stacjach i przystankach podawane są komunikaty o bieżącej sytuacji.

W związku z wystąpieniem usterek urządzeń sterowania ruchem kolejowym jeszcze w czwartek odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Incydentów Krytycznych - poinformował pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

"Podejmowane są działania, które mają zminimalizować negatywne skutki dla podróżnych, takie jak wzajemne honorowanie biletów, łączenie składów pociągu" - powiedział na konferencji prasowej wiceprezes PKP PLK PKP PLK Mirosław Skubiszyński.

Przyznał, że posterunki, które dotknęła awaria, "to są posterunki tak zwane LCS, czyli Lokalne Centra Sterowania". Jak wyjaśnił, "charakteryzują się one tym, że z jednego miejsca w danej lokalizacji dyżurny ruchu prowadzi ruch na odcinku od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów".





Globalna awaria na kolei

"W sumie awaria objęła swoim zasięgiem około 820 km linii kolejowej w kraju. A ponieważ te lokalizacje są bardzo newralgiczne, zatem skutki eksploatacyjne dla pasażerów będą odczuwalne bardzo, bardzo długo" - powiedział Skubiszyński.

Jak dodał, jeżeli chodzi o transport uchodźców, "który od kilku, kilkunastu dni jest kluczowym zadaniem kolejnictwa", to trwa pełna koordynacja tego procesu, razem z Ministerstwem Infrastruktury oraz z wojewodami, "tak aby również ten proces nie był zatrzymany, a był realizowany w miarę możliwości".

"Wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem, z bezpiecznym ruchem, z eksploatacją kolei są przestrzegane. Trwają prace naprawcze. Ekipy remontowe producenta systemu, jak i Polskich Linii Kolejowych w tej chwili pracują nad tym, aby przywrócić system do prawidłowego działania" - zapewnił Skubiszyński.

"Kolejarze opanowują sytuację. Problem nie dotyczy wyłącznie 🇵🇱 i ma charakter globalny. Ruch pociągów będzie wracał do normy. Proszę o śledzenie komunikatów PKP_PLK_SA oraz przewoźników" - napisał na Twitterze Adamczyk.

Przypomniał, że w związku z ogólnopolską awarią elektronicznych systemów sterowania ruchem kolejowym, od wczesnego rana w PKP PLK funkcjonuje sztab, który pracuje nad rozwiązaniem problemów.

"Na chwilę obecną nie istnieje zagrożenie dla ruchu kolejowego. Sieć kolejowa jest bezpieczna" - dodał.

Lokalne centrum sterowania (LCS) to miejsce, z którego pracownicy prowadzą ruch pociągów za pomocą systemów komputerowych na stacjach i linii o długości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów.

Cyberatak na polskiej kolei?

Choć w oficjalnym komunikacie PKP PLK nie ma słowa o ataku cybernetycznym w sieci pojawiają się pytania o przyczyny tak olbrzymiej awarii. W związku z trwającą cyberwojną i działaniami internetowych trolli należy jednak ostrożnie podchodzić do spekulacji na temat przyczyn awarii.