Wielka Brytania łagodzi zasady kabotażu wbrew wynikom konsultacji

Wielka Brytania, wobec problemów z dostawami transportem samochodowym, zgodziła się na zwiększenie dostępu do jej rynku firm zagranicznych. Przez pół roku, licząc od 28 października 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r., mogą one świadczyć przewozy kabotażowe w nieograniczonej liczbie w okresie 14 dni po przyjeździe na Wyspy.

