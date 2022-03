Wielka Brytania: Zatrzymano kolejny samolot podejrzewany o związki z Rosją

Władze Wielkiej Brytanii zatrzymały do wyjaśnienia kolejny samolot, który jest podejrzewany, że "ma powiązania z Rosją" - poinformował w sobotę brytyjski minister transportu Grant Shapps.

W ramach sankcji nałożonych na Rosję za jej napaść na Ukrainę, Wielka Brytania zamknęła swoją przestrzeń powietrzną oraz lotniska dla wszystkich samolotów, których właścicielami, operatorami lub czarterującymi są Rosjanie, a później wzmocniła ten zakaz w ten sposób, że wprowadzanie tych samolotów w brytyjską przestrzeń powietrzną jest przestępstwem.

Shapps nie ujawnił żadnych szczegółów, takich jak miejsce, gdzie samolot został uziemiony ani do kogo może należeć.

To już drugi samolot zatrzymany w Wielkiej Brytanii w ramach tych sankcji. W zeszłym tygodniu na lotnisku w Farnborough zatrzymano zarejestrowano prywatny odrzutowiec, który jest powiązany z rosyjskim oligarchą Jewgenija Szwidlera. Samolot miał przylecieć do Wielkiej Brytanii 3 marca, czyli gdy już obowiązywał zakaz. Zatrzymano go, gdy miał odlecieć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szwidler, potentat naftowy, osobiście nie jest objęty brytyjskimi sankcjami.

