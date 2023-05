Wielka inwestycja Boeinga w Polsce, tuż przy granicy z Ukrainą

Boeing otworzył centrum dystrybucyjne tuż przy lotnisku w Rzeszowie. Tym samym koncern podwaja swoje możliwości operacyjne w Polsce. Rzeszów jest drugim co do wielkości centrum dystrybucyjnym Boeinga w Europie, po centrum materiałów chemicznych i specjalistycznych w Niemczech.

Nowa siedziba - Boeing Distribution Services (BDSI) - powstała na terenie Doliny Lotniczej przy rzeszowskim lotnisku. Obiekt ponad dwukrotnie zwiększa powierzchnię do magazynowania części w porównaniu z poprzednią lokalizacją.

Otwarte przez Amerykanów centrum daje możliwość wprowadzenia zaawansowanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb procesów wysyłki i pakowania, które mają skrócić czas dostaw dla klientów komercyjnych i wojskowych.

Boeing przygotowuje się na czas po wojnie. Polska odegra ważną rolę

Obiekt powstał głównie z myślą o obsłudze technicznej i remontowej samolotów należących do linii lotniczych.

- Naszym celem jest rozszerzenie działalności Boeinga w tętniącym życiem regionie Podkarpacia i całej Europie, tworząc nowe miejsca pracy i możliwości dla partnerstw przemysłowych - mówił Michael Heidinger, prezes Boeinga na Niemcy, Beneluks oraz Europę Środkową i Wschodnią.

Globalny dystrybutor i dostawca części i usług lotniczych wynajął 3000 m kw. w Panattoni Park Rzeszów Airport III.

- To miejsce jest kluczem do tego, by partnerstwo transatlantyckie było podstawą do budowy pokoju w wolnej Ukrainie, w wolnym świecie. Dlatego muszę powiedzieć, że spore uznanie mam dla tych z państwa, którzy zdecydowaliście o wybraniu tej lokalizacje na tę inwestycję. Zauważyliście, jak ważne jest to miejsce dla całego świata - przekonywał Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Polskie i niemieckie centrum kluczowe w europejskiej części biznesu Amerykanów

Boeing Distribution Services działa w Polsce od 2005 roku i obsługuje ponad 200 klientów z sektora lotnictwa wojskowego i cywilnego. Centrum logistyczne w Rzeszowie jest drugim co do wielkości centrum dystrybucyjnym Boeinga w Europie, po centrum materiałów chemicznych i specjalistycznych w Hensteadt-Ulzburg w Niemczech.

W październiku 2022 roku Boeing otworzył supernowoczesne centrum w Hensteadt-Ulzburg w Niemczech - jest to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie obiektów firmy. Centra logistyczne w Niemczech i w Polsce mają pomóc firmie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na części i usługi lotnicze w całej Europie.

- Koncentrujemy się na dalszym rozwijaniu naszych zdolności w zakresie składowania i dystrybucji poprzez wykorzystywanie i rozbudowę naszej globalnej sieci - dodawał William Ampofo, wiceprezes ds. części, usług dystrybucyjnych oraz łańcucha dostaw w Boeing Global Services.

