Wielki przewoźnik lotniczy słono zapłaci za umowę ze związkowcami

Mimo poprawy koniunktury lotniczej dwaj amerykańscy przewoźnicy poinformowali o obniżce prognoz swoich wyników finansowych. Ciekawe są powody tych decyzji.

Chodzi o nie byle jakich przewoźników. Jednym jest wielki operator American Airlines, drugim duże linie niskokosztowe Spirit Airlines.

American Airlines obniżyły prognozę skorygowanego zysku na akcję w bieżącym kwartale do około 20-30 centów z 85-95 centów, jak poinformowała spółka na stronie internetowej amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Gorsze niż wcześniej zakładano rezultaty firmy to efekt umowy społecznej i nowego układu zbiorowego ze związkiem pilotów. Obciąża on wyniki finansowe przewoźnika na około 230 milionów dolarów (tzw. koszty retrospektywne), które zostaną rozliczone w trzecim kwartale. Koszty te stanowiły ponad jedną trzecią prognozowanej obniżki (23 centy). Reszta to rosnące ceny paliw.

Także Spirit obniżył swoje szacunkowe przychody za lipiec-wrzesień 2023 r. - do 1,25–1,26 miliarda dolarów z 1,3–1,32 miliarda dolarów. W tym wypadku firma tłumaczy się „wzmożoną działalnością promocyjną w ostatnich tygodniach, która zaowocowała znacznymi rabatami na bilety.

Źle na wieści z firm zareagowali ich akcjonariusze. Akcje American Airlines spadły o 3,3 proc. na początku notowań, natomiast akcje Spirit spadły o 3,8 proc.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl