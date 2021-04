Wielki przewoźnik w pandemii ściął koszty. Niezłe widoki na przyszłość

Spadek przychodów w tytułu umów z klientami o 14,8 proc., EBIDTA niższa o 32,5 proc., strata na działalności operacyjnej poziomie - 186 mln zł i strata netto - 224 mln zł. To dane finansowe, które opisują Grupę PKP Cargo w roku 2020.

Finanse PKP Cargo

Intermodalna przyszłość

Aktywności handlowej towarzyszył proces ograniczania kosztów.- Zmniejszenie zapotrzebowania na przewozy skutkowało dopasowaniem do nich kosztów stałych. W 2020 r. udało nam się doprowadzić do równowagi pod tym względem. Doszło do zmniejszenia zatrudnienia w całej grupie o 7,7 proc., czyli o 1805 osób, w samym PKP Cargo - o 1369 osób (8,0 proc.) - powiedział Czesław Warsewicz. - Proces odejść był szczególnie dynamiczny w IV kwartale, gdy przewozy rosły, wracając do poziomów z 2019 r. W rok 2021 weszliśmy zatem w znacząco "lżejszej" strukturze. Jeżeli przewozy będą wykazywać nadal tendencję wzrostową, a potwierdza to I kwartał, wpłynie to pozytywnie na wyniki spółki.W całej grupie zatrudnionych było na koniec 2020 r. 21 766 osób, a w PKP Cargo - 15 771 .W 2020 roku przychody Grupy PKP Cargo wyniosły 4,08 mld zł (-14,8 proc. rok do roku), a na jej rentowność silnie oddziaływała głównie recesja gospodarcza spowodowana pandemią. EBITDA uplasowała się na poziomie 580 mln zł (-32,5 proc. rok do roku). Natomiast EBIT wyniósł -186,4 mln zł.Jak podkreśla prezes Warsewicz, mimo sytuacji kryzysowej w gospodarce światowej, europejskiej i polskiej grupa miała stabilną strukturę bilansu i zabezpieczone źródła finansowania. Ogółem zadłużenie w 2020 r. spadło o 152 mln zł. Na koniec roku wynosiło 4 mld 416 mln zł. Spółka dysponowała źródłami finansowania w wysokości 566 mln zł (gros to środki pieniężne - 306 mln zł).- Jako zarząd jesteśmy zdeterminowani do realizacji polityki oszczędnościowej. Jednak jeżeli w przewozach utrzyma się tendencja pozytywna, wydaje się, że znaczących ruchów nie powinno być - powiedział Warsewicz, odpowiadając na pytanie, czy w 2021 r. należy się spodziewać dalszej redukcji załogi czy sprzedaży aktywów. - Będziemy doszlifowywać strukturę, oczyszczać "wymiarowania", ale w szerszym obszarze nie ma potrzeby dużych zmian.W jego ocenie sytuacja w gospodarce daje nadzieję, że przewozy kolejowe będą rosnąć i mimo kolejnych fal pandemii, krach, jaki wydarzył się wiosną ub. roku, nie powtórzy się.Czytaj także: Po trzech miesiącach wzrostu kolejowe przewozy towarowe nieco przyhamowały Podczas pierwszej fali pandemii spółka skorzystała z tarczy antykryzysowej (115,2 mln zł na dopłaty do pensji), a druga i trzecia fala nie były już dla niej tak bolesne. Obecnie ubieganie się o państwową pomoc nie ma uzasadnienia finansowego.- Naszą ambicją jest przywrócić firmie zdolność do generowania zysku na wszystkich poziomach - powiedział Czesław Warsewicz.Giełda przyjęła wyniki spółki spokojnie. Jej kurs około godz. 15 wrastał 0 0,67 proc. Za akcję trzeba było zapłacić 18,12 zł.W PKP Cargo podkreśla się, że pandemia jeszcze wyraźniej potwierdziła słuszność kierunku rozwoju Grupy w najbliższych latach: idzie o przekształcenie z przewoźnika towarów masowych dla przemysłu ciężkiego w europejskiego operatora logistycznego.O perspektywach tej operacji świadczą także główne czynniki, które będą miały wpływ na rozwój sektora kolejowego w najbliższych latach - to m.in. realizacja programu dekarbonizacji gospodarki i obniżenia hałasu w transporcie towarów oraz rozwój portów morskich i Nowego Jedwabnego Szlaku.Istotny wpływ na sektor kolejowy będzie miał także dalszy wzrost międzynarodowej wymiany handlowej i konteneryzacji, a także modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej oraz inwestycje w terminale intermodalne.Kontenery w 2020 r. to była jedyna grupa towarowa, która w PKP Cargo zanotowała wzrost przewozów - z 9,5 mln ton do 9,7 mln. Niewiele, ale jednak...- Transport ładunków intermodalnych zapewnił nam ponad 18 proc. pracy przewozowej wykonanej przez grupę w 2020 roku. Nie mam wątpliwości, że aby się dalej rozwijać, PKP Cargo musi ten wskaźnik stale zwiększać, by wypełnić lukę zwłaszcza po przewozach węgla kamiennego, które po prostu będą spadać - z racji tego, że energetyka będzie konsumować coraz mniej tego paliwa - podkreślił prezes Warsewicz.Proces przechodzenia z przewoźnika dla przemysłu ciężkiego na operatora logistycznego jest systematycznie realizowany - m.in. dzięki rozbudowie terminala kontenerowego w Małaszewiczach oraz rozszerzeniu oferty połączeń intermodalnych.Pod marką Connect Operator w czerwcu ub. roku uruchomiono pociągi operatorskie m.in. na trasie Warszawa-Gdynia-Warszawa i z Małaszewicz do terminali w różnych regionach Polski, a także za granicę: do Piacenzy, Hamburga i Duisburga.Wyraźnie widać wspomniany proces również w zmianie struktury przewozów PKP Cargo International, czeskiej spółki polskiego przewożnika, w której przewozy intermodalne zyskują sukcesywnie coraz większy udział.W bieżącym roku PKP Cargo planuje uruchomić nowe połączenia operatorskie na następujących trasach: Poznań-Hamburg, Poznań-Duisburg, Gliwice-Budapeszt, Gliwice-Triest, Gliwice-Istambuł, Medyka-Kijów, Medyka-Odessa, Medyka-Dniepropietrowsk, Gdynia-Gliwice.