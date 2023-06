Wielki strajk i demonstracje we Francji. Jedna trzecia lotów odwołana

Generalna Dyrekcja Lotnictwa Cywilnego (DGAC) zwróciła się do linii lotniczych o odwołanie jednej trzeciej lotów na lotnisku Paryż-Orly i innych lotniskach z powodu udziału kontrolerów ruchu lotniczego w strajku zaplanowanego na 6 czerwca.

We Francji związki zawodowe wzywają do „wielkiego dnia strajku i demonstracji” przeciwko reformie emerytalnej - 6 czerwca. Generalna Dyrekcja Lotnictwa Cywilnego (DGAC) zwróciła się do linii lotniczych o odwołanie jednej trzeciej lotów na lotnisku Paryż-Orly i innych lotniskach z powodu udziału kontrolerów ruchu lotniczego w strajku.

Akcją strajkową mają zostać również objęte lotniska w Lyonie, Marsylii, Nicei, Tuluzie, Bordeaux i Nantes - poinformował DGAC, ostrzegając, że "zakłócenia i opóźnienia" są bardzo prawdopodobne.

Strajk nie dotyczy lotniska Paryż-Roissy-Charles-de-Gaulle.

Spodziewany jest tzw. efekt kaskadowy dla całego europejskiego ruchu lotniczego.

Szef linii Ryanair Michael O'Leary wystosował petycję, w której zwraca się do Unii Europejskiej o ochronę lotów z terytorium Francji w przypadku niepokojów społecznych. Petycja uzyskała ponad 1,1 mln podpisów - podał dziennik "Le Figaro".

Europejski organ monitorujący ruch lotniczy Eurocontrol oszacował, że w okresie od marca do początku kwietnia strajki we Francji dotknęły 10 mln pasażerów.

