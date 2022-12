Wielki strajk na francuskiej kolei. Konduktorzy domagają się podwyżki płac

Francuscy konduktorzy SNCF zapowiedzieli strajk, domagając się poprawy warunków pracy i wyższych dodatków wliczanych do podstawy wynagrodzenia. W ten weekend na trasy nie wyjedzie 60 procent TGV.

Spośród ponad 10 tysięcy kierowników pociągów zatrudnionych we francuskich kolejach SNCF 3 tysiące obsługuje pociągi TGV i ekspresowe połączenia Intercites. Odpowiadają oni za bezpieczeństwo pasażerów i kontrolę biletów. Od kilku dni publicznie domagają się większej ilości wolnych dni i zagwarantowania, że będą pracować tylko w trakcie dwóch weekendów w miesiącu. dodatkowym postulatem jest zwiększenie dodatków służbowych i wliczenie ich do pensji zasadniczej tak, aby były podstawą do wyliczenia w przyszłości wyższej emerytury.

W tym tygodniu odbyły się dwa spotkania przedstawicieli zarządu przewoźnika z reprezentacją związkową konduktorów, ale bez rezultatu. Ze strony SNCF zaproponowano 600 euro miesięcznie premii i włączenie od 2024 roku tego elementu do stałego wynagrodzenia. W ciągu 2-3 lat zwiększone zostaną obsady konduktorskie o jedną osobę.

To nie zadowoliło kolejarzy, którzy dziś o północy ogłosili dwudniowy strajk. Efektem tych działań będzie odwołanie 60 procent połączeń TGV na trasach krajowych i połowy na trasach międzynarodowych.

Strajk załóg konduktorskich rozpoczyna przedświąteczny sezon protestów na kolei. W dwa kolejne weekendy inne grupy zawodowe zatrudnione w SNCF będą domagać się podwyżek płac i w związku z tym ruch pociągów będzie ograniczony. Wszyscy mają świadomość, że w obliczu społecznego niezadowolenia łatwiej jest o pozytywne załatwienie postulatów płacowych.

