Wielki zgryz Niemców. Jak szybko dostarczyć węgiel do elektrowni?

Z powodów infrastrukturalnych, Niemcy mogą mieć problemy z zapewnieniem na czas zwiększonych dostaw węgla. Popyt na niego gwałtownie wzrósł w tym roku, gdyż stał się alternatywą dla gazu z Rosji.

Spełnienie przez elektrownie obowiązku posiadania wystarczających zapasów węgla na 30 dni jest dla niemieckich spółek sporym wyzwaniem. Ponieważ termin jest taki sam dla wszystkich operatorów elektrowni cieplnych, dlatego w krótkim czasie potrzebna będzie duża moc transportowa. I to właśnie rodzi już problemy.

Jak powiedział portalowi RailFreight Daniel Mühlenfeld, rzecznik prasowy grupy elektrowni Steag, stoją one w obliczu „trudności z zapewnieniem wystarczającej liczby pociągów dla elektrowni”, które powinny w stosunkowo krótkim czasie dowieźć duże wolumeny węgla. W ocenie Mühlenfelda, potrzeba będzie kilkuset dodatkowych pociągów towarowych.

Ponieważ Koleje Niemieckie realizują dużej wartości prace modernizacyjne na swojej sieci (za blisko 12 mld euro), regionalnie rodzi to problem z przepustowością linii. Roboty torowe trwają np. na korytarzu Ren-Alpy oraz korytarzu skandynawsko-śródziemnomorskim.

W poprzednich latach alternatywą dla kolei był transport śródlądowy. Niestety, w tym roku poziom wód na głównym szlaku, Renie, jest tak niski, że barki są ładowane w połowie, co ogranicza możliwości przewozu dodatkowych wolumenów węgla. Ponadto wiele elektrowni niemieckich jest oddalonych od dróg wodnych.

W tej sytuacji niektórzy przedstawiciele operatorów kolejowych i elektrowni postulują, by transportowi węgla pociągami nadać priorytet. Można to zrobić albo przez przyznanie tym pociągom pierwszeństwa przejazdu przed pociągami pasażerskimi (te mają obecnie pierwszeństwo, także w Polsce), albo np. przez przydzielanie bezpłatnych tras pociągom z węglem. Ma to skłonić niektórych przewoźników, np. silnie obecnych w segmencie przewozów intermodalnych, do świadczenia także usług przewozów węgla.

Peter Westenberger, dyrektor generalny Europejskiej Sieci Kolejowej podkreślił jednak, że „problemy z infrastrukturą sieci kolejowej mogą nie zostać rozwiązane w ciągu najbliższych kilku lat, a proces priorytetowego traktowania kolejowego transportu węgla będzie wymagał czasu”.

No i w całej Europie zaczęło brakować węglarek. Doświadczają tego także polskie spółki kolejowe, operujące zarówno w kraju, jak i w Niemczech.

