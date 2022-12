Wielkie przetasowanie na rynku stoczniowym

Saga południowokoreańskiego koncernu stoczniowego Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) zdaje się zmierzać ku końcowi. 16 grudnia grupa Hanwha podpisała umowę o przejęciu pakietu większościowego spółki. Poprzednią próbę przejęcia zablokowała Unia Europejska.

W marcu 2019 r. pakiet większościowy DSME wykupił Hyundai Heavy Industries (HHI). Po blisko trzech latach prawnych i urzędniczych przepychanek w styczniu 2022 r. transakcję zablokowała UE.

Samo przejęcie ma specyficzny charakter i jest elementem szerszej reorganizacji Hanwha Group.

Przypomnijmy, że po tym jak w roku 2000 grupa Daewoo popadła w kryzys, jej dział stoczniowy uratował państwowy Korea Development Bank (KDB). Przeszło dwadzieścia lat i wiele pakietów pomocowych później państwo stało się właścicielem 55,7 proc. udziałów w DSME. Koncern nadal jednak pozostaje zadłużony, a władze z wielką chęcią pozbyłyby się tego problemu.

Pierwsze podejście okazało się nieudane. W marcu 2019 r. pakiet większościowy DSME wykupił Hyundai Heavy Industries (HHI). Transakcja od samego początku budziła wiele kontrowersji. Gdyby doszła do skutku, powstałby gigant kontrolujący nawet 80 proc. światowego segmentu budowy gazowców LNG. Stąd sprawa przykuła uwagę nie tylko południowokoreańskiego urzędu antytrustowego i związków zawodowych, ale też Światowej Organizacji Handlu (WTO). Po blisko trzech latach prawnych i urzędniczych przepychanek w styczniu 2022 r. transakcję zablokowała Unia Europejska.

Ze względu na międzynarodowe umowy handlowe fuzja DSME z jakimkolwiek innym podmiotem musi uzyskać zgodę m.in. UE, Japonii, Chin, Singapuru, Wielkiej Brytanii, Turcji i Wietnamu. W obecnym przypadku procedura ma potrwać około trzech miesięcy. Wydaje się, że wobec Hanwhy nie będzie wielu zastrzeżeń. Grupa znana jest przede wszystkim z produkcji zbrojeniowej, w tym czołgów K2 i haubic samobieżnych K9, zaś jej związki z budownictwem okrętowym ograniczały się do roli poddostawcy.

DSME tonie w długach szacowanych na przeszło 7,5 mld dolarów

Samo przejęcie ma specyficzny charakter i jest elementem szerszej reorganizacji Hanwha Group. We wrześniu grupa uzyskała preferencyjne prawa negocjacyjne do przejęcia DSME. W celu zapewnienia uczciwej ceny sprzedaży, KDB przyjął metodę licytacji "stalking-horse", w której pierwszy oferent jest wybierany z puli kandydatów. Po pierwszej rundzie nie było żadnych dodatkowych oferentów, co pozwoliło Hanwhie przejść dalej.

Hanwha ma przejąć 49,3 proc. akcji DSME za 2 bln wonów (1,5 mld dolarów). Kwota zapłaty, a za nią własność udziałów, będzie podzielona pomiędzy łącznie sześć spółek należących do Hanwha Group. Najwięcej, bowiem aż połowę środków, ma wnieść Hanwha Aerospace, Hanwha System ma dołożyć 500 mld wonów (380 mln dolarów), zaś Hanwha Impact kolejnych 400 mld wonów (305 mln USD). W rękach KDB wedle planów pozostanie 28,2 proc. udziałów DSME.

W wyniku zapoczątkowanej w tym roku reorganizacji całość aktywności zbrojeniowej grupy została skupiona w Hanwha Aerospace. Grupa przyznaje, że chce stać się południowokoreańskim odpowiednikiem Lockheed Martina i do 2030 r. wejść do pierwszej dziesiątki globalnych koncernów zbrojeniowych.

Rodzi to pytanie, czy w Seulu zdecydowano się na sugerowaną wcześniej opcję rozdziału sekcji wojskowej i cywilnej DSME. Krytycy takiego rozwiązania wskazywali, że opracowany przez koncern proces budowy okrętów wojennych i gazowców jest mocno zintegrowany, podział może więc doprowadzić do obniżenia wydajności, a tym samym konkurencyjności. Tutaj dużo zależy od tego, jak potoczą się losy transakcji. Sama Hanwha deklaruje chęć zakończenia przejęcia i reorganizacji do połowy 2023 r.

Jak już wspomniano urzędy antytrustowe to niejedyny problem. DSME tonie w długach szacowanych na przeszło 10 bln wonów (7,5 mld dolarów), z czego prawie 30 proc. to zobowiązania krótkoterminowe. Do tego spółka cały czas przynosi straty. W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. miały one wynieść w przeliczeniu ok. 800 mln dolarów. Ogółem wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego oceniany jest na 1290 proc.

Do tego dochodzą jeszcze skutki trwającego 50 dni strajku, zorganizowanego przez związki zawodowe zrzeszające pracowników i podwykonawców DSME. Spowodowało to poważne zaburzenia w produkcji i straty przekraczające 450 mln dolarów, za które koncern domaga się odszkodowania od podwykonawców.

Hanwah przeprowadziła do tej pory kilka spotkań ze związkami pracowników DSME i wykazuje chęć do kompromisu. Zagwarantowała m.in. bezpieczeństwo zatrudnienia i utrzymanie dotychczasowych umów zbiorowych. Przyczyna takiej ugodowej postawy są proste. Związki to kolejna siła mogąca utrudnić przejęcie. Takie ryzyko nie istnieje w przypadku związków poddostawców. Z tego powodu były one do tej pory ignorowane przez Hanwhę. Oczywiście nie rozwiązuje to problemów, które mogą jeszcze odbić się poważną czkawką.

