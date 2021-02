Wielkie, sprawne maszyny na złom? Za duże, by latać

Pandemia koronawirusa potężnie odbiła się na liniach lotniczych. Pokazała także, które samoloty mają przyszłość, a które to ślepa uliczka w rozwoju lotniczej komunikacji. Przysłowiowym gorącym kartoflem stały się największe samoloty pasażerskie na świecie Airbusy A380. Olbrzymy te prawie nie latają.

Rynek wtórny? Nie istnieje

To jednak nie jedyny problem z olbrzymem. Linie lotnicze, które giganta zakupiły, wpadły w jeszcze jedną pułapkę. Nawet jeśli będą się chciały maszyn pozbyć, to nie uda się im ich sprzedać innym użytkownikom. To oznacza, że nawet relatywnie młode egzemplarze czeka złomowisko.Świetnym przykładem jest maszyna, która jako trzecia trafiła do Singapore Airlines (pierwszy użytkownik A380). Samolot o rejestracji 9V-SKC po siedmiu latach został zwrócony do producenta. Przez pół roku stał w Tuluzie. Następnie wyleasingował go maltański przewoźnik Hi Fly Malta. Po tym jak z końcem 2020 roku leasing się skończył zwrócił go ponownie do producenta.Obecnie maszyna określana jest jako „składowana”. W praktyce nikt już nie wierzy, że ponownie ten całkiem młody samolot (ma ponad 14 lat) wróci jeszcze do lotów. A pierwsze egzemplarze A380 zostały już złomowane. A po tym, jak samolotów pozbyła się Air France, okazało się, że w obecnej sytuacji samolot ten nie może liczyć na żadną taryfę ulgową.Co będzie się działo z A380 po pandemii? Specjaliści są zgodni. Może stać się tak, że samolot ten będzie latał jeszcze w barwach kilku przewoźników, a do połowy obecnej dekady - poza liniami Emirates - może zniknąć z nieba już całkowicie.