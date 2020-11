Wielkogabarytowe transporty spowolnią ruch na A1

Ponadnormatywne transporty wielkogabarytowych elementów na budowę stadionu ŁKS w Łodzi będą odbywać się w nocy z wtorku (3 listopada) na środę (4 listopada) autostradą A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Na odcinku Wola Krzysztoporska - węzeł Bełchatów nastąpią wówczas utrudnienia w ruchu pojazdów.

"W nocy z wtorku na środę - 3 i 4 listopada - a następnie także z 4 na 5.11, z 9 na 10.11 oraz z 12 na 13.11 od godz. 1.00 odbywać się będą przejazdy transportów ponadnormatywnych autostradą A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. W tym czasie na odcinku Wola Krzysztoporska - węzeł Bełchatów nastąpią utrudnienia w ruchu pojazdów" - przekazał PAP dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Mibud S.A. Paweł Bruger.

Utrudnienia będą związane z transportem wielkogabarytowych elementów konstrukcji dachu budowanego przez spółkę stadionu ŁKS Łódź. Od godziny 1:00 na ok. 30 minut zostanie zamknięty ruch pojazdów na nitce autostrady biegnącej z Łodzi w kierunku Katowic, ruch w odwrotnym kierunku zostanie spowolniony. Transportowany element będzie miał 25 m długości, 4,9 m wysokości i 4,9 m szerokości.

Planowana trasa przejazdu biegnie odcinkiem autostrady A1 na wysokości miejscowości Wola Krzysztoporska, następnie przez Jeżów, do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie transport zostanie poprowadzony przez al. Gen. Sikorskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Łódzką do wylotu na drogę krajową nr 12. Następnie w Łodzi transport przejedzie al. Bartoszewskiego, al. Jana Pawła II, ul. Obywatelską, al. Jankego, ul. Maratońską do miejsca docelowego przy al. Unii Lubelskiej 2.

Jak zapowiedział Bruger, w sumie odbędzie się 29 podobnych transportów. Kolejne zaplanowane są 2-3 razy w tygodniu do końca stycznia 2021 roku. Ze względu na konieczność ograniczenia utrudnień, wielkogabarytowe ładunki będą przewożone zawsze w nocy.

"Prosimy o ostrożną jazdę i w miarę możliwości o unikanie przejazdu autostradą w wyznaczonych terminach przejazdów transportów" - dodał.