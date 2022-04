Wielkopolskie: 25 kolejowych połączeń Polregio w regionie odwołanych

W sobotę odwołano łącznie 25 połączeń kolejowych obsługiwanych w Wielkopolsce przez spółkę Polregio – przekazała PAP rzeczniczka prasowa wielkopolskiego zakładu przewoźnika.

Problemy z realizacją rozkładowych połączeń Polregio w Wielkopolsce są związane z niską frekwencją wśród maszynistów, którzy od okresu świąt wielkanocnych przebywają na zwolnieniach lekarskich.

Średnio każdej doby wielkopolski zakład Polregio uruchamia blisko 200 połączeń w całym regionie.

Rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego Zakładu Polregio S.A. Justyna Grzesik powiedziała PAP, że w sobotę odwołano 18 połączeń obsługiwanych przez regionalny oddział spółki oraz siedem kursów obejmujących teren Wielkopolski obsługiwanych przez zakłady przewoźnika z innych województw.

Odwołane kursy dotyczą tras: Leszno-Głogów, Leszno - Zielona Góra, Krzyż-Piła i Piła-Bydgoszcz. Grzesik dodała, że spośród odwołanych w regionie połączeń trzy nie mają uruchomionej autobusowej komunikacji zastępczej.

W czwartek odwołanych było 21 kursów obsługiwanych przez wielkopolski zakład przewoźnika, a w piątek 19.

W czwartek Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Polregio poinformował, że 16 maja we wszystkich zakładach spółki, poza centralą, zostanie przeprowadzony strajk generalny. Wcześniej rzeczniczka Polregio Aleksandra Baldys poinformowała PAP, że w czwartek, w skali całego kraju, na 1849 pociągów Polregio organizuje komunikację zastępczą dla 108 połączeń. Powodem utrudnień są zwolnienia lekarskie pracowników - drużyn trakcyjnych i konduktorskich.

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie mediacyjne zarządu spółki ze związkami zawodowymi w Polregio w sprawie sporu zbiorowego. Wobec braku możliwości zawarcia porozumienia płacowego, zakończyło się ono podpisaniem protokołu rozbieżności. Związki zawodowe w spółce chcą podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r. Zarząd Polregio informuje, że podwyżka w oczekiwanej przez związki zawodowe wysokości to roczny koszt ok. 124 mln zł. W jego opinii oznaczałoby to stratę finansową dla spółki i utratę rentowności.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 27 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

