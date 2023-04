Wielkopolskie: Mniejszych parowozów zaprezentuje się w Wolsztynie

Dziewięć jeżdżących, wiernych kopii wolsztyńskich lokomotyw będzie ozdobą miniparady parowozów, która w poniedziałek odbędzie się w Parowozowni Wolsztyn. Majowa impreza jest tylko preludium przed pełnowymiarową paradą, która w Wolsztynie odbędzie się w sierpniu.

Parada parowozów w Wolsztynie jest jednym z ważniejszych wydarzeń kolejowych w Polsce i w Europie oraz unikatową imprezą w skali kontynentu. Impreza ostatni raz odbyła się w 2019 r. z udziałem miłośników kolei z całego świata.

W maju Parowozownia Wolsztyn nie ma ani jednej jeżdżącej lokomotywy - wszystkie są naprawiane

Z reguły wydarzenie organizowane było na początku maja, w ostatnich latach przygotowanie wydarzenia uniemożliwiała pandemia, problemem był też remont przebiegającej przez Wolsztyn linii kolejowej.

W tym roku w maju Parowozownia Wolsztyn nie ma ani jednej jeżdżącej lokomotywy - wszystkie są naprawiane lub przygotowywane do naprawy. Stąd pomysł, by tegoroczny sezon w Parowozowni otworzyła miniparada.

"To nie jest substytut dużej parady, ta z pewnością odbędzie się w sierpniu. Majowe wydarzenie zostało pomyślane przede wszystkim jako atrakcja dla rodzin z dziećmi. Odwiedzający parowozownię zobaczą lokomotywy w skali 1: 10, wierne repliki naszych parowozów. Budujemy dla nich specjalny tor, będą dwie obrotnice. Niewykluczone, że będzie to pierwsza tego typu impreza - nie słyszałem, by ktokolwiek coś takiego organizował" - powiedział PAP dyrektor parowozowni Waldemar Ligma.

Kolejny pociąg specjalny wyjedzie z Wolsztyna już w poniedziałek

W weekend Parowozownia Wolsztyn zaprosiła miłośników kolejnictwa na przejazdy pociągów specjalnych prowadzonych lokomotywą spalinową do Rakoniewic i Szreniawy. W niedzielę można zwiedzać Parowozownię Wolsztyn z przewodnikiem.

Kolejny pociąg specjalny wyjedzie z Wolsztyna już w poniedziałek rano. Miniparada potrwa aż do wieczora. Poza prezentacją parowozików zaplanowano też m.in. przewozy kolejką parkową, przejazdy drezyną, koncerty i kiermasz kolejowy.

W sierpniu wolsztyńska parowozownia zaprosi na 27. Paradę Parowozów z udziałem m.in. lokomotyw z Polski, Niemiec i Czech. W 2019 r. w ostatniej dotąd paradzie wzięło udział 10 czynnych lokomotyw: parowozy z Polski, dwie lokomotywy z Niemiec oraz angielski parowóz Beyer Peacock nr 1827 z 1879 roku. Do Wolsztyna przybyły tysiące osób z Europy i spoza kontynentu.

Parowozownia Wolsztyn to ostatnia parowozownia, która obsługuje planowe przewozy pasażerskie trakcją parową na normalnym torze.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl