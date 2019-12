Wielkopolskie: Nowy rozkład jazdy pociągów w regionie

Od 15 grudnia br. pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będą dojeżdżać do Wrześni i Rogoźna. Mieszkańcy Leszna zyskają połączenie kolejowe z Zieloną Górą i Głogowem. To główne zmiany nowego rozkładu jazdy pociągów regionalnych w Wielkopolsce.

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak podkreślił na piątkowej konferencji prasowej, że samorząd zwiększył o 8 proc. w stosunku do obecnego roku zamówienie na tzw. pracę przewozową. "Na przyszły rok na ten cel mamy zaplanowane 220 mln zł. To jest kwota niewspółmierna do tego co do tej pory mieliśmy. Rok 2019 zakończymy kwotą poniżej 200 mln zł" - powiedział Jankowiak.

Na zlecenie samorządu województwa połączenia regionalne w Wielkopolsce obsługują Przewozy Regionalne i samorządowa spółka Koleje Wielkopolskie, która realizują połączenia m.in. w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Od 15 grudnia pociągi Kolei Wielkopolskich w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zaczną wozić pasażerów na części linii pomiędzy Poznaniem i Piłą. PKM zacznie dojeżdżać do Rogoźna. Dłuższą trasę z Poznania do Piły, oraz dalej do Kołobrzegu, w dalszym ciągu obsłużą składy Przewozów Regionalnych. Samorząd w tym przypadku zamówił dodatkowe trzy pary połączeń.

Kolejne nowe połączenie PKM obejmie Wrześnię. "Pociągi które jechały do Kostrzyna i tam kończyły swój bieg teraz będą jechały do Wrześni" - wyjaśnił Jankowiak.

Samorządy województw lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego wraz z nowym rozkładem jazdy wprowadzają kursy pociągów pomiędzy Lesznem, Zieloną Górą i Głogowem. Pomiędzy Lesznem i Głogowem kursować będzie w sumie 6 par pociągów w ciągu doby.

"To połączenie przebiega przez teren 3 województw i zgodnie z zasadami, zamawiającym jest to województwo, przez które przebiega najdłuższa część trasy. W tym przypadku jest to województwo lubuskie. Natomiast pozostałe województwa proporcjonalnie się do tego dokładają" - powiedział Jankowiak dodając, że koszt tego połączenia dla budżetu Wielkopolski to 1 mln zł w skali roku.

Jankowiak dodał, że na innych liniach kolei metropolitalnej zlecono dodatkowe kursy. "Zwiększamy częstotliwość na trasie m.in. do Zbąszynka i Nowego Tomyśla. Do tego dokładamy jedną dodatkową parę pociągów do Wolsztyna" - wyliczył.

Dodał, że uruchomione zostanie także bezpośrednie połączenie przyspieszone łączące Poznań i Ostrów Wlkp. Czas przejazdu pociągów pomiędzy tymi miastami ma wynosić godzinę i 12 minut.

W związku z remontem linii kolejowej Poznań-Szczecin samorząd zawiesi dwie pary pociągów kursujących pomiędzy Poznaniem i Krzyżem Wlkp. Z powodu modernizacji linii Poznań-Wrocław dwie pary pociągów zaczną jeździć w skróconej relacji Poznań-Kościan, a nie jak do tej pory Poznań-Leszno. Z uwagi na modernizację obu linii kolejowych, w przyszłym roku na odcinkach pomiędzy Poznaniem a Lesznem i Krzyżem Wlkp. mogą być wprowadzane kolejne, okresowe zmiany kursowania pociągów.

Do stycznia przyszłego roku Koleje Wielkopolskie mają otrzymać ostatnie trzy z zamówionych 10 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Elf 2 produkowanych przez bydgoskie zakłady PESA. Kolejne 5 zamówionych składów tego typu ma dotrzeć do Wielkopolski do końca przyszłego roku.

Według Jankowiaka w obecnej sytuacji rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest ograniczony liczbą pociągów posiadanych przez przewoźników. "Jeśli mówimy o taborze, to w Kolejach Wielkopolskich raczej mamy do czynienia z granicami możliwości" - przyznał.

Dodał, że plany zakupów kolejnych pociągów przez samorząd na razie nie są pewne. "Nie wiemy, czy w nowej perspektywie finansowej UE będzie możliwy zakup taboru kolejowego np. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, tak jak było do tej pory. Jeżeli taka możliwość będzie, na pewno będziemy rozważali kolejne zakupy" - zaznaczył.

Według danych przedstawionych przez wicemarszałka województwa, obecnie na 79 tys. pasażerów korzystających każdego dnia z połączeń kolejowych zamówionych przez samorząd województwa wielkopolskiego 71 tys. korzysta z linii związanych z Poznaniem.