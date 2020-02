Wielkopolskie: Podpisano list intencyjny ws. przebudowy starego poznańskiego dworca kolejowego

Do końca 2023 r. poznański stary dworzec kolejowy ma zostać przebudowany i odzyskać funkcje obsługi pasażerów. W środę w Poznaniu prezydent miasta i przedstawiciele zarządu PKP S.A. podpisali list intencyjny ws. współpracy przy inwestycji.

W 2013 r. zamknięto stary budynek dworca kolejowego Poznań Główny, a jego funkcję przejął otwarty w 2012 r. obiekt, w którym mieści się m.in. galeria handlowa. Projekt nowego dworca, budowanego z myślą o odbywającym się w Poznaniu Euro 2012, był krytykowany przez mieszkańców i społeczników, którzy zarzucali mu przede wszystkim brak funkcjonalności.

Podpisanie w środę listu intencyjnego pomiędzy PKP i władzami miasta to efekt rozmów uczestników "okrągłego stołu dla dworca w Poznaniu", zainicjowanych w ub. roku przez minister rozwoju Jadwigę Emilewicz. Według porozumienia samorząd i kolejarze mają ściśle współpracować przy projekcie remontu starego obiektu.

Szefowa resortu rozwoju przekazała w czasie konferencji, że do końca czerwca zostanie wybrana pracownia architektoniczna, która przygotuje projekt przebudowy starego dworca. "Zdajemy sobie sprawę, że przy takiej inwestycji tego typu projektu nie pisze się w ciągu kilku tygodni, więc do końca roku (ma powstać) projekt i realizacja do końca 2023 r." - powiedziała.

"Projekt, który przygotuje wyłoniona do połowy roku pracownia, będzie dotyczył budynku dworca oraz całego terenu dookoła, czyli związanego ze zwiększeniem ruchu pasażerskiego, z zagospodarowaniem parkingów i terenów wokół dworca oraz ewentualnych budynków biurowych, które znajdą się za dzisiejszym dworcem" - wyjaśniła Emilewicz.

Firma projektowa zostanie wybrana w formule dialogu konkurencyjnego. W procesie wskazania zwycięzcy postępowania, oprócz PKP, mają wziąć udział zarówno przedstawiciele władz miasta, jak i miejskiego konserwatora zabytków. "W ten proces wyboru chcemy włączyć ruchy miejskie" - dodała Emilewicz.

Na razie nie wiadomo, ile może kosztować przebudowa budynku dworca i przywrócenie mu funkcji obsługi pasażerów. "Środki zapewnione w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko to jest 37 mln zł, przy czym jest jednoznaczna deklaracja zarządu PKP, że dodatkowe środki, które będą potrzebne, które będą wynikiem projektu, zapewni spółka" - zapewniła minister.

Podpisany list intencyjny zakłada również współpracę miasta i PKP w zakresie uzyskania zewnętrznego finansowania inwestycji. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił, że w jego opinii najważniejsze jest przywrócenie funkcjonalności całego obiektu. "W tym zakresie jesteśmy gotowi do dodatkowych inwestycji, które wiązałyby się z tym, co jest po stronie miasta" - powiedział.

"Niestety nasz (obecny - PAP) dworzec jest porażką, ponieważ elementy biznesowe, ekonomiczne brały górę nad tym celem, który dworzec powinien spełniać. On powinien przede wszystkim służyć tym, którzy podróżują, a nie być miejscem, w którym ma się odbywać handel" - ocenił Jaśkowiak.

Członek zarządu PKP S.A. Małgorzata Zielińska nie wykluczyła w środę zamknięcia w przyszłości obecnego dworca Poznań Główny. "To, co jest w części handlowej, to musi zostać zamknięte. Tak mi się wydaje. (...) Na logikę, funkcje pasażerskie muszą być w jednym miejscu, ale dobrze skomunikowane" - powiedziała.

W październiku ub. roku prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński zadeklarował w Poznaniu, że przebudowa starego dworca zakończy się do 2023 r., a przy odnowionym obiekcie powstanie hotel o powierzchni 6 tys. m kw.