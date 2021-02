Wielkopolskie: Rosną stawki za przejazd autostradą A2

Od godziny 6 w poniedziałek rosną opłaty na autostradzie A2 pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem (woj. wielkopolskie). Stawki dla aut osobowych rosną o 1 zł - do 23 zł za każdy z trzech 50-kilometrowych odcinków. Bez zmian zostają opłaty między Świeckiem a Nowym Tomyślem.

Również o złotówkę, do 34 zł rośnie cena za przejazd dla kierujących pojazdami o dwóch osiach z przyczepami oraz o dwóch osiach z przynajmniej jedną wyposażoną w bliźniacze koła.

Z 50 do 52 zł rośnie opłata dla kierowców pojazdów trzeciej kategorii (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami), a z 77 do 80 zł rośnie stawka dla pojazdów kategorii czwartej (pojazdy samochodowe o więcej niż ̇trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami). Koszt przejazdu pojazdów ponadnormatywnych rośnie z obecnych 220 zł do 230 zł. Wszystkie stawki zawierają w sobie doliczony podatek VAT.

Rzecznik spółki Autostrada Wielkopolska Anna Ciamciak podkreśliła, że zmiana stawek jest podyktowana rosnącymi kosztami utrzymania autostrady oraz wzrostem inflacji. Zaznaczyła, że na poziom cen wpływają też koszty obsługi kredytów oraz realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego.

Ciamciak dodała, że Autostrada Wielkopolska finalizuje rozbudowę autostradowej obwodnicy Poznania. "Do inwestycji złotówki nie dołożyli podatnicy ani budżet państwa. Cały projekt jest finansowany ze środków własnych koncesjonariusza, a jego koszt netto to 202 mln zł" - podkreśliła.

Jak podała Ciamciak w 2020 r. zrealizowano budowę nowych i rozbudowę istniejących ekranów akustycznych, wymieniono bariery drogowe na węzłach autostradowych, a także wymieniono oznakowania pionowe i poziome. "Zadbano także o nowoczesne, inteligentne oświetlenie rozbudowanej obwodnicy. Zainstalowano 1,3 tys. opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED" - podkreśliła rzeczniczka AW.

Zwróciła także uwagę, że w 2020 roku firma przeprowadziła gruntowne remonty budynków toalet w Miejscach Obsługi Podróżnych i rozbudowuje sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych. "Autostrada Wielkopolska pracuje obecnie nad wdrożeniem udogodnień dla kierowców podróżujących koncesyjnym odcinkiem A2 w zakresie elektronicznego poboru opłat, przy zastosowaniu odczytu tablic rejestracyjnych, tzw. videotollingu. Równolegle z nowym systemem zostanie wprowadzony program lojalnościowy dla kierowców" - poinformowała.

"Koszt przejazdu Autostradą Wielkopolską na trasie Świecko - Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian. Kierowcy pojazdów kategorii 1 płacą w tym przypadku 18 zł za przejechanie 106 km. Oznacza to, że przejazd całym odcinkiem Autostrady Wielkopolskiej od Świecka do Konina o długości 255 km kosztuje kierowców aut osobowych około 34 groszy za jeden kilometr" - zaznaczyła Ciamciak.