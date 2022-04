Wielu chętnych na transport przez Mierzeję Wiślaną. Nie tylko turystyczny

Są chętni na transport przez Mierzeję Wiślaną. Oprócz podmiotów turystycznych zgłaszają się także podmioty zainteresowane świadczeniem usług w segmencie cargo. Zarząd portu w Elblągu przygotowuje inwestycje, by zachęcić innych partnerów. Planuje współpracę z duńskim Vordingborgiem.

Tylko kto będzie pływać nowym szlakiem? Według "Pulsu Biznesu" dotychczas eksperci zakładali, że kanał będą użytkować przede wszystkim armatorzy organizujący turystyczne rejsy pasażerskie.

Zgłaszają się jednak także podmioty zainteresowane świadczeniem usług w segmencie cargo. To np. polska agencja transportu Okmarit, dotychczas działająca w portach Trójmiasta i Pomorza Zachodniego. Ma też biuro w Elblągu, skąd zamierza rozwijać działalność. Do tego nie wystarczy jednak przekopanie Mierzei Wiślanej - potrzebna jest także rozbudowa infrastruktury w elbląskim porcie i okolicy - zwraca uwagę gazeta.

- Oczekujemy oddania do eksploatacji zmodernizowanego kanału od przekopu do Elbląga. Planujemy uruchomić nowe połączenia w obrębie Morza Bałtyckiego. Widzimy szanse na obrót towarami masowymi. Od lat jesteśmy w kontakcie z zarządem elbląskiego portu. Zwracaliśmy uwagę na słabe wyposażenie terminala w sprzęt załadowczy i wyładowczy. Mamy nadzieję, że zostanie doposażony - powiedział w "PB" Sławomir Dębowski, menedżer biura Okmaritu w Elblągu.

Port Morski Elbląg pieniądze na konieczne inwestycje planuje pozyskać z UE.

Planowana jest m.in. budowa obrotnicy umożliwiającej obsługę statków do 160 m i pogłębienie wejścia do portu. Port czeka także na nowy most powyżej miejscowości Nowakowo, bo dzięki temu będzie można zlikwidować most pontonowy, stanowiący przeszkodę nawigacyjną - informuje gazeta.

Arkadiusz Zgliński, dyrektor Portu Morskiego Elbląg, powiedział gazecie, że wraz z prezydentem Elbląga planuje pojechać do Danii i podpisać list intencyjny o współpracy z duńskim portem Vordingborg.

- Duński port specjalizuje się m.in. w przeładunkach materiałów budowlanych, drewna itp., więc jest szansa, że współpraca z Elblągiem będzie dotyczyła np. przewozu tego typu towarów - podaje "PB".

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

Budowa kanału na Mierzej Wiślanej, który połączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym i Portem Elbląg, ma pochłonąć 2 mld zł. Pływać nim będą statki o długości ok. 100 m, szerokości 20 m i zanurzeniu 4,5 m. Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury, zapowiedział niedawno, że wodna magistrala zostanie otwarta 17 września.

