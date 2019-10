Wielu zabitych i rannych w pożarze w pociągu w Pakistanie

Co najmniej 73 osoby zginęły, a ok. 40 zostało rannych w pożarze, który w czwartek wybuchł w jadącym pociągu w prowincji Pendżab w Pakistanie - poinformowały władze. Eksplodowała butla gazowa, wykorzystywana przez pasażerów do przygotowywania posiłku.

Ogień zniszczył trzy wagony, którymi podróżowało ok. 200 osób. Szef lokalnych służb ratunkowych Baqir Husain ostrzegł, że bilans ofiar śmiertelnych może wzrosnąć. Stan wielu rannych jest oceniany jako krytyczny.

Ocalali mówią, że od wybuchu pożaru do zatrzymania pociągu minęło ok. 20 minut. Pasażerowie wołali o pomoc i ciągnęli za hamulce bezpieczeństwa.

Pracownik kolei Shabir Ahmed przekazał, że ciała ofiar są rozrzucone na odcinku 2 km od miejsca zatrzymania pociągu. Wiele ofiar to muzułmańscy pielgrzymi.