Budować Centralny Port Komunikacyjny czy wyrzucić projekt do kosza? Podczas debaty wyborczej zapytaliśmy polityków, czy po wygranych wyborach będą kontynuować megaprojekt PiS-u. Oto, co powiedzieli nam przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Konfederacji oraz Polski 2050.

- W mojej ocenie Centralny Port Komunikacyjny (CPK) jest niepotrzebny, ale chętnie posłucham ekspertów – wskazał podczas naszej debaty wyborczej dotyczącej kondycji branży lotniczej w Polsce poseł Lewicy Maciej Kopiec.

- Master plan CPK również powinien być w całości dostępny, abyśmy mogli lepiej dyskutować o dalszym rozwoju lotnictwa, opierając się na faktach - mówił Maciej Lasek z Koalicji Obywatelskiej.

- Zarówno wojna, jak i wcześniej pandemia mają ogromny wpływ globalny na sytuację lotnictwa – zaznaczył Jerzy Polaczek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) wzbudza spore kontrowersje. Czy po wyborach wielka inwestycja PiS-u zostanie zawieszona?

- Siądziemy z ekspertami, opublikujemy białą księgę i ocenimy – mówił podczas naszej debaty wyborczej dotyczącej kondycji branży lotniczej w Polsce Mirosław Suchoń z Polski 2050.

- Chcemy CPK, ale nie w tej formie – zaznaczył Maciej Lasek z Koalicji Obywatelskiej.

- Poszukamy alternatywnego rozwiązania, optymalnego z punktu widzenia stolicy. Zrobimy to taniej i efektywniej, z mniejszym ryzykiem – zadeklarował Włodzimierz Skalik z Konfederacji.

- Badamy sprawę i słuchamy ekspertów, nie budujemy w obecnej formule. W mojej ocenie CPK jest niepotrzebny, ale chętnie posłucham ekspertów – wskazał z kolei poseł Lewicy Maciej Kopiec.

Zobacz całą debatę dotyczącą sytuacji branży lotniczej. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce, rozmowę moderował dziennikarz WNP.PL Adam Sierak:

Strategia rozwoju lotnictwa czy strategia rozwoju CPK

Na początku lipca Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt "Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)". To dokument, którego branża nie mogła doczekać się od kilku lat.

- Strategia jest elementem polityki państwa i kreuje przyszłe decyzje, również te dotyczące współpracy międzynarodowej – podkreślił Jerzy Polaczek. - Ten dokument po konsultacjach musi odpowiadać na ryzyka, jeśli chodzi o naszą sytuację geopolityczną. Zarówno wojna, jak i wcześniej pandemia mają ogromny wpływ globalny na sytuację lotnictwa. Nie jest to projekt łatwy. Ma wiele punktów stycznych z innymi obszarami infrastruktury, musi być odzwierciedlony w wielu różnych dokumentach dotyczących całego sektora. Kreuje on przyszłe decyzje, również dotyczące współpracy międzynarodowej.

Branża lotnicza zbyt długo czekała na strategię

Do opublikowanego projektu sceptycznie odniósł się Maciej Lasek.

- To bardzo obszerny dokument. Można odnieść wrażenie, że w niektórych miejscach jest rozdmuchany, a inne miejsca są potraktowane pobieżnie – ocenił. - Uderzyło mnie, że już na początku dokumentu czytamy, że jest oparty na dość niepewnych danych. Dobrze byłoby, żeby tego typu analizy były jawne. A jawne są tylko streszczenia, nie dokument... Master plan CPK również powinien być w całości dostępny, abyśmy mogli lepiej dyskutować o dalszym rozwoju lotnictwa, opierając się na faktach. Nie wiemy, co w streszczeniu pominięto – wskazał poseł KO.

Włodzimierz Skalik zwrócił uwagę, że strategia została opublikowana po 10 latach oczekiwania, kiedy to rynek lotniczy w Polsce funkcjonował bez strategii.

- Przez dekadę trwał okres bez kompleksowych rozwiązań planistycznych. Po dekadzie przystępujemy do dyskusji o rozwoju... Moim zdaniem sekwencja zdarzeń jest kompletnie odwrócona. Najpierw powinna być przyjęta koncepcja, z ewentualnym uwzględnianiem CPK. Można odnieść wrażenie, że dokument jest próbą dostosowania rynku do realizacji koncepcji budowy CPK – zaznaczył kandydat Konfederacji w zbliżających się wyborach.

CPK za duży dla Polskich Linii Lotniczych LOT

Kluczowe dla kształtu całej branży jest to, w jaki sposób nasze narodowe linie lotnicze będą się rozwijały w najbliższych latach i czy faktycznie są w stanie zapewnić CPK ruch na odpowiednim poziomie.

Zdaniem Mirosława Suchonia w strategii zabrakło szczegółowych wytycznych dotyczących rozwoju Polskich Linii Lotniczych.

- Rola LOT-u jest kluczowa. Jeśli budujemy jedno z największych lotnisk w tej części Europy, trudno uznać stanowisko rządu za wiążące, jeśli w strategii nie ma o tym nawet rozdziału – mówił poseł Polski 2050.

- LOT jest przewoźnikiem bardzo małym, więc moim zdaniem nie będzie w stanie obsłużyć takiego lotniska jak CPK – zaznaczył Maciej Kopiec. - Nie mamy wariantów, jak wykorzystać Okęcie, Modlin czy Radom. Mamy tezę, pod którą powstała strategia. Uważam, że jest to nie w porządku. Wydajemy grube miliony na coś, co jest mrzonką – grzmiał poseł Lewicy.

W dalszej części debaty także o militaryzacji branży lotniskowej i paraliżującym lotnictwo dwugłosie dochodzącym z resortów infrastruktury oraz funduszy i polityki regionalnej.

