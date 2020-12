Wild: Wybór Incheon na doradcę strategicznego CPK jednym z ważniejszych wydarzeń 2020 r.

Wybór lotniska Incheon z Seulu na doradcę strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego, przyjęcie przez rząd Programu Wieloletniego CPK i rozpoczęcie wykupu gruntów pod port to jedne z ważniejszych wydarzeń w 2020 r. - uważa prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

Wild podkreślał, że Seul Incheon zapewni CPK wiedzę operacyjną i komercyjną z zakresu efektywnego zarządzania hubem.

- Chcemy, żeby w przyszłości doradca został długoterminowym partnerem strategicznym - rozwinął myśl prezes spółki CPK.

Kolejnym istotnym dla spółki wydarzeniem w 2020 r. było rozpoczęcie procesu nabywania gruntów pod CPK.

Pod koniec listopada pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister Marcin Horała poinformował, że Incheon International Airport jest zwycięzcą postępowania ws. doradcy strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oferty w postępowaniu złożyły dwa porty lotnicze: Incheon w Seulu i Narita w Tokio.

Seul Incheon będzie wspierał spółkę w pracach przygotowawczych nowego lotniska dla Polski. Doradca strategiczny zapewni CPK wiedzę operacyjną i komercyjną z zakresu efektywnego zarządzania hubem, która jest niezbędna na etapie opracowywania master planu i projektowania.

"Chcemy, żeby w przyszłości doradca został długoterminowym partnerem strategicznym. Oznaczałoby to szeroko zakrojoną współpracę nie tylko na poziomie transferu wiedzy, ale też międzyrządowym: inwestycyjnym i gospodarczym" - mówi Wild.

W ocenie szefa CPK drugim istotnym wydarzeniem dla spółki było przyjęcie przez rząd pod koniec października Programu Wieloletniego CPK na lata 2020-2023. "Dzięki przyjęciu przez rząd tego Programu otrzymaliśmy plan inwestycyjny, który nie tylko nie obciąża budżetu państwa, ale jednocześnie wyznacza nam klarowny cel: wbicie pierwszej łopaty w 2023 r." - tłumaczy Wild.

Program Wieloletni określa ramy finansowe inwestycji. "W oparciu o światowe standardy oraz ekspertyzę globalnych firm inżynierskich i finansowych rozpisaliśmy harmonogram finansowy dla wszystkich prac przygotowawczych potrzebnych do wbicia pierwszej łopaty w 2023 r." - wyjaśnia spółka. Jak tłumaczy, uwzględnia on między innymi prace planistyczne, projektowe i wykup gruntów.

"Źródła finansowania nie wymagają angażowania budżetu państwa. Zakładane źródła finansowania to: skarbowe papiery wartościowe; finansowanie komercyjne; środki UE (na inwestycje kolejowe); finansowanie z odrębnych źródeł np. PKP PLK i GDDKiA. Łącznie na inwestycje CPK zostanie przeznaczone 12,8 mld zł" - powiedział Wild.

Kolejnym istotnym dla spółki wydarzeniem w 2020 r. było rozpoczęcie procesu nabywania gruntów pod CPK. "Od 2 grudnia, czyli od ogłoszenia zasad Programu Dobrowolnych Nabyć otrzymaliśmy ponad 50 zgłoszeń, czyli wypełnionych ankiet, od mieszkańców zainteresowanych sprzedażą. Ponad połowa ofert pochodzi z obszaru gminy Baranów, pozostałe są z gmin Wiskitki i Teresin" - podkreślił Wild.

Jak dodał, celem PDN jest pozyskanie nieruchomości pod nowe lotnisko centralne dla Polski. Właściciele będą mogli sprzedać swoją nieruchomość bezpośrednio lub skorzystać z nieruchomości zamiennych, zlokalizowanych na terenie 47 powiatów z dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego.

W mijającym roku spółka opracowała Strategiczne Studium Lokalizacyjne (SSL) dla CPK, czyli propozycję korytarzy i wstępnych przebiegów dla prawie 1 800 kilometrów planowanych linii kolejowych na terenie całej Polski. Celem jest likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, które ogranicza tysiące Polaków i blokuje potencjał wielu regionów. Według planów dojazd do CPK z większości polskich miast był możliwy w ciągu maksymalnie 2,5 godz.

Spółka przeprowadziła także konsultacje dla inwestycji CPK w ramach SSL. "Pracownicy spółki CPK opracowali w postaci szczegółowego raportu prawie 150 tys. głosów od mieszkańców, złożonych w ramach konsultacji społecznych do planowanych inwestycji kolejowych określonych w ramach SSL. Stanowi on podstawę do dalszych analiz na kolejnych etapach prac przygotowawczych" - tłumaczy Wild.

W mijającym roku spółka rozpoczęła pierwsze projekty z dofinansowaniem unijnym, uzyskując ponad 8 mln zł z instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) na dokumentację przygotowawczą do budowy 30-kilometrowego odcinka linii kolejowej w rejonie Jastrzębia-Zdroju (to fragment trasnsgranicznego odcinka z Katowic do Ostrawy). Zamieszkiwane przez 90 tys. mieszkańców Jastrzębie-Zdrój to obecnie największe miasto w Polsce pozbawione dostępu do kolei.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.