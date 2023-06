Winiety elektroniczne także w Szwajcarii. Będą działać od sierpnia

Szwajcaria jest krajem, gdzie obowiązuje system winiet za korzystanie z dróg i autostrad. Opłata jest jednorazowa i obowiązuje przez cały rok, plus w styczniu kolejnego roku kalendarzowego. Koszt winiety za 2023 rok wynosi 40 franków szwajcarskich

Szwajcaria jest jednym z ostatnich krajów europejskich, w których obowiązuje tylko klasyczny system winiet za korzystanie z dróg i autostrad. Naklejkę można kupić na stacji benzynowej, w kiosku, sklepie, banku lub na poczcie. Obowiązuje na cały rok kalendarzowy włącznie ze styczniem roku następnego. Jej koszt wynosi w 2023 roku 40 franków szwajcarskich.

Za brak winiety za przejazd autostradami w Szwajcarii mandat wynosi 200 franków

Winiety obowiązują także turystów jadących docelowo do Szwajcarii lub tranzytem przez terytorium Konfederacji. W tym przypadku pojawiał się problem z kupnem obowiązkowej winiety ponieważ w późnych godzinach wieczornych i w nocy zamkniętych jest bardzo dużo stacji benzynowych, nawet zlokalizowanych przy ruchliwych drogach.

Brak winiety naklejonej na przedniej szybie skutkuje nałożeniem mandatu w wysokości 200 franków. Policja w ciągu roku nakładała kilkadziesiąt tysięcy mandatów, głównie na zagranicznych turystów.

Od wielu lat postulowano wprowadzenie elektronicznych winiet. Dzięki nowelizacji kilku rozporządzeń i ustawy o opłatach drogowych przez Radę Federalną od 1 sierpnia 2023 roku takie rozwiązanie będzie możliwe. E-winieta będzie dostępna na stronie internetowej Federalnego Urzędu Ceł i Bezpieczeństwa Granic (OFDF). Pojazdy na zagranicznych tablicach też będą mogły być wyposażone w ten typ winiety.

W Szwajcarii przyjęto rozwiązanie, że winieta jest przypisana do tablic rejestracyjnych, a nie do samochodu

W Szwajcarii przyjęte zostało rozwiązania, że kupiona winieta będzie przypisana do tablic rejestracyjnych, a nie do samochodu. Oznacza to, że osoba posiadająca tablice wymienne dla kilku aut nie będzie musiała dodatkowo płacić. Będzie to także pomocne dla tych, którzy kupują używane auto w ciągu roku. Roczne wpływy do budżetu z tytułu opłat za winiety wynoszą około 260 milionów franków.

Według szacunków w 2024 roku około 30 procent z 6,5 miliona sprzedawanych rocznych winiet będzie w wersji elektronicznej, co pozwoli zaoszczędzić około 8 milionów franków. Przy czym początkowo sprzedaż naklejek w klasycznej formie zostanie utrzymana. Możliwe zmiany nastąpią wówczas kiedy udział drukowanych naklejek spadnie do poziomu 10 procent.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl