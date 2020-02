Wirus odbije się na tegorocznym Airshow w Singapurze

Koronawirus staje się realnym zagrożeniem dla azjatyckich linii lotniczych. Agencja Reuters informuje, że w przeddzień Singapore Airshow azjatyckie lotnictwo tnie swoje prognozy wzrostów. Dominuje ponura ocena przyszłej sytuacji przewoźników.

Czytaj też: Wstrzymane loty pasażerskie do Chin zapełniają brzuchy frachtowcom Władze Malezji poinformowały o swoim pierwszym obywatelu zainfekowanym nowym koronawirusem we wtorek. Wcześniej wszystkie wykryte tam przypadki dotyczyły obywateli Chin. 41-letni mężczyzna wziął w połowie stycznia udział w spotkaniu biznesowym zorganizowanym w pięciogwiazdkowym hotelu w Singapurze. W środę służby medyczne Korei Południowej wykryły trzy kolejne przypadki zarażeń, z których dwa miały związek z tym samym spotkaniem.Ministerstwo zdrowia Singapuru poinformowało, że w konferencji, która odbywała się od 20 do 22 stycznia, uczestniczyło 109 pracowników firmy, która ją zorganizowała. Wiadomo, że jedli wspólny posiłek. 15 uczestniczących osób było obywatelami Singapuru. Pozostałe, w tym Chińczycy, opuściły już kraj. Pozostaje niejasne, czy zarażeni podczas swojego pobytu brali udział także w innych spotkaniach. Obywatel Malezji, u którego wykryto wirusa, mieszkał w hotelu Grand Hyatt od 16 do 23 stycznia. Singapurskie ministerstwo poinformowało, że śledzi kontakty, z którymi zarażeni mogli mieć kontakt.W Singapurze zdiagnozowano 43 osoby zarażone koronawirusem.