Wizz Air chce przejąć rynek lotniczy w Rumunii

Węgierska linia lotnicza Wizz Air chce wykorzystać niszę na rynku lotniczym w Rumunii, która powstała po tym jak największy tani przewoźnik w kraju BlueAir wstrzymał loty 6 września.

Po tym jak BlueAir zawiesił swoje loty 6 września i ogłosił, że nie wznawia ich 10 października, tak jak wcześniej zapowiadał, miejsce po nim chce wypełnić Wizz Air. Chociaż, jak twierdzą przedstawiciele węgierskiego przewoźnika, w chwili obecnej Wizz Air nie posiada odpowiedniej liczby samolotów, żeby zastąpić połączenia linii Blue Air to jednak w przyszłym roku może dojść do dalszej ekspansji tego przewoźnika na rumuńskim rynku. Wizz Air już we wrześniu uruchomił nowe połączenia z Rumunii zwiększając liczę pasażerów o ok 2.6 mln.

Lotnisko w Bukareszcie stanowi dla linii Wizz Air największą bazę operacyjną w całej sieci połączeń. Kolejnym lotniskiem w Rumunii jest Kluż Napoca, które prężnie się rozwija. Ważnym węzłem komunikacyjnym w Rumunii dla linii Wizz Air jest również lotnisko w mieście Jassy we wschodniej części Rumunii przy granicy z Mołdawią. Ponadto Wizz Air realizuje połączenia z takich miast w Rumunii jak: Bacau, Sybin, Krajowa, Suczawa i Timisoara.

Wizz Air chce się stać największym przewoźnikiem w Rumunii

József Váradi dyrektor generalny Wizz Air upatruje szansy wzmocnienia pozycji swojej firmy na rynku rumuńskim. Węgierski biznesmen podkreśla, że podobne problemy finansowe co Blue Air ma również narodowy rumuński przewoźnik TAROM. Węgierskie tanie linie lotnicze chcą zagospodarować rynek po ewentualnym upadku tego przewoźnika. W takiej sytuacji Wizz Air stałby się największą linią lotniczą w Rumunii.

Wizz Air oferuje prawie 200 połączeń z Rumunii na 36 trasach i zabiera na pokład swoich samolotów 13.8 mln osób. Od września Wizz Air wprowadził również ofertę dla pasażerów linii Blue Air, które zawiesiły swoje połączenia), która daje możliwość rezerwowania lotów Wizz Air już od 49,99 euro, korzystając z numeru rezerwacji linii Blue Air.

