Wizz Air chce zapomnieć o pandemii. Rusza wielka rekrutacja

Węgierskie linie Wizz Air do 2030 r. planuje zatrudnić 4600 nowych pilotów; do końca tego roku zamierzają zatrudnić ich ponad 300 - poinformował w poniedziałek przewoźnik. Piloci, którzy dołączą do załogi, będą latać samolotami Airbus A320 i A321 na ponad 800 trasach - dodano.

"Wizz Air (...) ogłasza zwiększenie rekrutacji pilotów - do 2030 roku przewoźnik planuje zatrudnić 4600 nowych osób. Linia, chcąc zrealizować tego lata 100 proc. planu operacji sprzed pandemii, przeszkoliła już ponad 150 dodatkowych pilotów. Do końca roku zamierza zatrudnić ponad 300 osób" - przekazał przewoźnik w informacji prasowej.

Linia poinformowała, że piloci, którzy dołączą do załogi Wizz Air, będą latać nowoczesnymi samolotami typu Airbus A320 i A321 na ponad 800 trasach do 191 miejsc w 49 krajach.

Jak przekazał Wizz Air, jego oferta skierowana jest zarówno do doświadczonych kapitanów i pierwszych oficerów, jak również do osób nieposiadających doświadczenia w lotnictwie.

"Program Wizz Air Pilot Academy umożliwia zdobycie licencji pilota komercyjnego. Poza rekrutacją pilotów, Wizz Air kontynuuje nabór pozostałych członków załogi w 43 bazach" - przekazał przewoźnik.

Linia przypomniała, że w ubiegłym roku zostało otwartych 18 baz i uruchomiono ponad 300 nowych tras Wizz Air.

Wizz Air ma pięć baz w Polsce, w: Warszawie, Katowicach, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. Przewoźnik obsługuje flotę 142 samolotów typu Airbus A320 i A321. Linia jest notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych pod nazwą WIZZ.

