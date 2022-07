Wizz Air gotowy na rozwijanie cargo. Budapeszt zagrozi polskiemu CPK?

Mija prawie rok, odkąd linie Wizz Air weszły w segment lotniczego cargo. Wizz Air lata samolotem transportowym airbus A330-200F, którego właścicielem jest węgierskie państwo. Maszyna jest wpisana do certyfikatu operatora lotniczego Wizz Aira i gdy nie ma zleconych przelotów przez rząd, firma może na niej po prostu zarabiać. O efektach tej współpracy rozmawiamy z Robertem Carey’em, prezesem węgierskich linii.

Airbus A330-200F niemal non stop w powietrzu

- Ta współpraca rzeczywiście daje korzyści obu stronom. Ten samolot praktycznie cały czas jest w powietrzu – 5 razy w tygodniu lata albo do Chin, albo do któregoś z krajów na Bliskim Wschodzie. Jeżeli rząd Węgier będzie otwarty na rozszerzenie tej współpracy, a może i kupno kolejnej maszyny, to na pewno weźmiemy to pod uwagę – mówi dla WNP.PL prezes Wizz Aira.

Robert Carey dodaje też, że w Wizz Airze nie mają zamiaru konkurować w segmencie belly cargo i przewozić ładunków w przestrzeniach bagażowych swoich samolotów.

- Przede wszystkim jesteśmy i będziemy przewoźnikiem niskokosztowym. Jesteśmy operatorem jednego samolotu cargo – airbusa A 330, który jest doskonałym dopełnieniem naszego biznesu. (…) Belly cargo to jednak nie nasz priorytet. Skupiamy się na pasażerach – wyjaśnia.

Węgry vs Polska - kto centralnym punktem na mapie cargo?

Prezesa linii pytamy też o coraz śmielej wchodzących w cargo Węgrów i jaka wobec tego może być rola lotniska w Budapeszcie w tym zakresie.

- Myślę, że pozycja Węgier jest bardzo dobra. Węgry są świetnie zlokalizowane jako taki centralny punkt na mapie Europy. Mają też dobrze rozwinięty przemysł. Są tam prowadzone ważne inwestycje. To wszystko stanowi o tym, że Węgry są pewnego rodzaju pomostem. To jest pozycja, którą na pewno będą starały się wykorzystać – odpowiada nasz rozmówca.

Czy zatem ambicje polskiego rządu, by Centralny Port Komunikacyjny stał się najważniejszym punktem na mapie cargo w tej części Europy są możliwe do zrealizowania?

- Wydaje mi się, że jest przestrzeń dla obu graczy. Z danych IATA wynika, że jest większy popyt niż podaż, jeżeli chodzi o możliwości transportu w lotniczym cargo. Dlatego zarówno Polska, jak i Węgry mogą odegrać istotną rolę. Moim zdaniem kluczowe będzie to, kto będzie działał wydajniej i kto, oprócz możliwości wejścia, zapewni odpowiednią sieć dystrybucji, tak żeby te towary mogły zostać później sprawnie rozwiezione – tłumaczy Robert Carey, prezes Wizz Air.

