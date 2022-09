Wizz Air modernizuje swoją flotę

Wizz Air poinformował Airbusa, że ​​skorzysta z istniejących praw do zakupu 75 samolotów A321neos. Francuski producent z siedzibą w Tuluzie przyznał mu prawa do zakupu w zeszłym roku w ramach większego zamówienia od węgierskiego niskokosztowego przewoźnika.

W listopadzie 2021 roku Wizz Air zgodził się na zakup 102 samolotów A321neo, w tym 75 maszyn A321neo i 27 maszyn A321XLR. Większość z nich miała być dostarczona między 2025 a 2027 rokiem.

Wizz Air mógł również dokupić 19 samolotów A321neo i uzyskać prawa do zakupu kolejnych 75, co uczynił. Terminy dostaw airbusów nie zostały jeszcze uzgodnione, chociaż oczekuje się, że nastąpi to w latach 2028-2029.

- Połączenie działalności Wizz Air i wiodącego na rynku samolotu Airbus A321neo tworzy silną platformę dla rozwoju taniej linii lotniczej w nadchodzącej dekadzie. Umocnimy naszą pozycję jako jednej z najbardziej zrównoważonych linii lotniczych na świecie – mówi cytowany przez simpleflying.com dyrektor generalny Wizz Air József Váradi. - Jesteśmy na dobrej drodze, aby do końca dekady stać się grupą liczącą 500 samolotów, jednocześnie wywiązując się z naszego zobowiązania do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 25 proc. do 2030 roku - dodaje.

Według ch-aviation.com Wizz Air ma flotę 153 samolotów i dodatkowo 305 zamówionych. Dla porównania Ryanair dysponuje 506 samolotami i ma 136 zamówionych boeingów B737 MAX.

Flota Wizz Air średnio liczy 8,3 lat, ale zawyża ten wskaźnik najstarszy samolot Boeing 737-800, który ma już 24,1 lat.

Flota Ryanaira ma średni wiek 12,7 lat i również jednego, odstającego wiekowo boeninga B737-700, który ma 23,7 lat. Flota irlandzkiego przewoźnika zdominowana jest przez B737-800, a dane, które publikuje, pokazują, że ma do dyspozycji ponad 400 samolotów.

