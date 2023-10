Wizz Air nie może odzyskać samolotów. Utknęły po rosyjskiej inwazji na Ukrainie

Węgierski przewoźnik lotniczy Wizz Air wciąż ma trzy samoloty na lotnisku w Kijowie, których nie może odzyskać w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę – napisał portal hvg.hu. Silniki dwóch z nich opuściły już jednak Ukrainę i trafiły do Polski.

Trzy Airbusy znajdują się obecnie na kijowskim lotnisku Kijów-Żulany. Silniki dwóch z nich zostały wywiezione z Ukrainy do Polski, natomiast trzecia maszyna ma być w zbyt dobrym stanie, aby ją rozbierać - podaje portal.

Po rosyjskim ataku w lutym ubiegłego roku na Ukrainie znajdowały się cztery samoloty linii WizzAir.

Airbus A320, który był we Lwowie, tj. ok. 70 km od polskiej granicy, opuścił Ukrainę we wrześniu ubiegłego roku, lądując w Katowicach. Ze względu na zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, na jego lot musiały zgodzić się rządy w Kijowie i Warszawie.