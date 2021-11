Wizz Air obawia się podwyżek. Inwestycje mogą stanąć, ceny biletów musiałyby wzrosnąć o 1/3

Tanie latanie ma coraz bardziej pod górkę, bo teraz może być już tylko coraz droższe. Ciężko będzie uniknąć podwyżek cen biletów w związku z planowanym wzrostem opłat nawigacyjnych w Polsce. Jednak nie wyższe ceny na lot są problemem, a spodziewany odpływ inwestycji w sektorze lotniczym do naszych sąsiadów. Tak przynajmniej uważa prezydent Wizz Air Holdings PLC Robert Carey.

Tak dla CPK

- Jesteśmy w tej chwili bardzo zadowoleni z naszej obecności na lotnisku Chopina i z tego, jakie loty z niego oferujemy. Do tej pory nie widzieliśmy żadnych konkretnych planów związanych z funkcjonowaniem Radomia, Centralnego Portu Komunikacyjnego czy z zamknięciem Chopina. Myślę, że jeśli będziemy mieli ofertę połączeń z Radomia, to na pewno będzie to tylko uzupełnienie dotychczasowej siatki z innych lotnisk w Polsce - wyjaśnia szef węgierskiej linii.Czytaj także: Lufthansa o zmianie koncepcji CPK: świadectwo słabej jakości pierwotnych planów Prace nad Centralnym Portem Komunikacyjnym w Polsce trwają. Już wiemy, że będą pewne modyfikacje, które mają uwzględnić zmiany na rynku spowodowane wybuchem pandemii. Czy z perspektywy Wizz Aira ten port - jako duży port przesiadkowy, oferujący głównie loty na długich dystansach - to nowa nadzeja?- Nasze podejście jest takie, że rynek i tak będzie rósł. W Warszawie już w tej chwili widzimy, że brakuje przepustowości. Gdybyśmy, z tej perspektywy, zadali pytanie, czy nowe lotnisko się przyda, to odpowiedziałbym: tak, myślę, że się przyda. Pytaniem jest to, czy zostanie ono wykorzystane w odpowiednio wydajny sposób. Nie jestem przekonany, czy będzie ono służyć promowaniu tanich lotów dla coraz większej liczby Polaków. Więc: inwestycja ma sens, ale musi być robiona z głową i zmierzać w dobrą stronę - odpowiada.Czytaj także: Cargo na megalotnisku. Pięć powodów, dla których może się to udać