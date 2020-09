Wizz Air po rękę z Ryanairem. Francja i Niemcy zdestabilizowały rynek...

József Váradi, prezes linii lotniczych Wizz Air w specjalnym wywiadzie dla WNP.PL tłumaczy co robią teraz w firmie, by wyprzedzić w kryzysie tę bardziej tradycyjną część lotniczej branży. I dlaczego zgadza się z Michaelem O'Learym, prezesem Ryanaira.

Rządowa pomoc

- Przyglądamy się tylko koncepcji obsługiwania cargo w imieniu rządu węgierskiego. Nie mamy jednak jeszcze umowy. To tylko pomysł, który omawiamy i analizujemy. A gdy już uda nam się zawrzeć umowę, o ile w ogóle, to ogłosimy to. Na pewno jednak nie zrezygnujemy z podstawowej strategii Wizz Air; nie zamierzamy funkcjonować w segmencie cargo – mówi o tym szef Wizz Aira.A jak József Váradi komentuje trudny dla linii low-costowych temat pomocy publicznej dla linii lotniczych w Europie?Tu Węgier jest wyjątkowo zgodny z prezesem Ryanaira, który już zapowiedział, że będzie z walczył o równe warunki na europejskim niebie w Komisji Europejskiej.Przypomnijmy - miliardy euro od swoich rządów otrzymały m.in. Lufthansa, KLM czy Air France.- Do pewnego stopnia mierzymy się z nową rzeczywistością. Jednym z jej aspektów jest sposób wykorzystania pieniędzy przekazanych liniom lotniczym. Nie służą one restrukturyzacji i budowaniu ich konkurencyjności. Wręcz przeciwnie, wszystkie te linie anulowały lub odroczyły zamówienia na nowe samoloty. Będą więc wykorzystywały przestarzałą flotę – szkodliwą dla środowiska i kosztowną w utrzymaniu. Wydaje mi się zatem, że zamiast rozwiązywać problemy, osiągamy skutek odmienny od zakładanego – podkreśla József Váradi.A co z pomocą finansowaną przez węgierskich podatników?- Nie oczekujemy wsparcia ze strony jakichkolwiek władz. To najlepiej oddaje nasze podejście do biznesu. Chcemy nadal działać w oparciu o warunki rynkowe. Analizujemy sytuację i wszelkie działania podejmujemy w oparciu o sygnały z rynku, a nie rządowe wsparcie. Nie zamierzamy żebrać o jakąkolwiek pomoc pochodzącą od kogokolwiek – ucina prezes Wizza.