Wizz Air po urzędowych decyzjach może ograniczyć biznes w Polsce

Niewydanie zgody na loty z Katowic do Turcji i Armenii przez Urząd Lotnictwa Cywilnego może wpłynąć na aktywność biznesową linii lotniczych na naszym rynku. Rozmawiamy z Evelin Jeckel z Wizz Aira o strategii przewoźnika w Polsce.

W 2023 roku pyrzowickie lotnisko Katowice Airport ma pecha, jeśli chodzi o decyzje podejmowane w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Najpierw port lotniczy stracił - na rzecz Krakowa - połączenia Turkish Airlines, a krótko później regulator nie zgodził się, by Wizz Air latał z Katowic do Erywania.

Obie decyzje były w mediach szeroko komentowane... I choć ciężko być sędzią w tych sprawach, to faktem jest, że linie lotnicze na takie ruchy zwracają szczególną uwagę. Czy to może mieć wpływ na strategię w danym kraju?

- Gdy widzisz, że nie ma urzędniczej otwartości do wdrożenia podpisanych umów lotniczych, to mogłabym krótko odpowiedzieć na tak zadane pytanie: tak, to może mieć wpływ. Linie lotnicze potrzebują pewnego rodzaju biznesowej pewności, która pozwala na zainwestowanie w konkretne trasy. (…) Obecna sytuacja może mieć niestety wpływ na naszą przyszłą ofertę dla klientów w Polsce - mówi WNP.PL Evelin Jeckel, Acting Network Officer w Wizz Air.

Posłuchaj całej rozmowy z Evelin Jeckel, Acting Network Officer w Wizz Air:

max volume Gospodarka do słuchania. Podcast WNP.PL z Evelin Jeckel z Wizz Air

Odpowiedzialna za rozwój siatki połączeń Wizz Aira Jeckel przyznaje, że dla tego przewoźnika kluczowe są rynek warszawski i bezpośrednie konkurowanie z LOT-em.

Już wkrótce linia będzie miała 11 samolotów w bazie na lotnisku Chopina. Co z Radomiem?

- To jest zawsze zależność między ewentualnymi zyskami a ponoszonymi kosztami. Tym, czego oczekujemy, są atrakcyjne opłaty w Radomiu. To lotnisko nieprzetestowane i jest dla wszystkich całkiem nowe. Koszty, które będziemy tam ewentualnie ponosić, muszą być na bardzo racjonalnym poziomie. To będzie kluczowe - odpowiada Evelin Jeckel.

Zmiana w sektorze lotniskowym nie zmienia celu Wizz Aira

Z przedstawicielką Wizz Aira rozmawiamy też o przyszłości lotnisk centralnej Polski i ich roli w momencie uruchomienia Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

- Prawdziwy wpływ na poszczególne lotniska poznamy, gdy CPK zostanie faktycznie otwarte. To strategiczna decyzja rządu, jak chce kształtować ten sektor. Będziemy dostosowywać się do okoliczności, by dalej rozwijać się w Polsce. To jest dla nas najważniejsze - wyjaśnia.

Węgrzy mają dalekowschodnie ambicje i przesuwają akcenty

Wizz Air od dwóch lat lata nad krajami Zatoki Perskiej i Azją dzięki swojej spółce córce - Wizz Air Abu Dhabi. I choć początkowo przewoźnik łapał tam biznesową zadyszkę, to widać, że emiracka baza staje się strategicznie kluczowa.

- To, co zrobiliśmy w Abu Dhabi, jest potwierdzeniem, że ten rynek ma potencjał. Jeśli popatrzeć na nasze plany rozwoju, to połowa naszej floty będzie latać nad Europą Środkowo-Wschodnią, 25 proc. to Europa Zachodnia, a pozostałe 25 proc. jest przeznaczone na Bliski i Daleki Wschód - wylicza Evelin Jeckel.

