Wizz Air poleci z Bydgoszczy i Łodzi

Wizz Air ogłosiła dodanie dwóch tras z Polski do Londynu Luton. Linia lotnicza oferująca tanie loty rozpocznie działalność operacyjną w dwóch miejscach: w Bydgoszczy i Łodzi. Nowe połączenia będą odbywać się dwa razy w tygodniu, we wtorki i w soboty, począwszy od 13 grudnia.

Bilety są już dostępne online na stronie intenetowej przewoźnika i za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Ceny zaczynają się od 119 zł.

Przewoźnik chce połączyć polskie miasta z aglomeracją Londynu

Jak informuje Wizz Air, rozszerzenie oferty z Polski podkreśla stałe zaangażowanie linii na polskim rynku. Dzięki współpracy z oboma portami przewoźnik chce połączyć polskie miasta z aglomeracją Londynu, oferując Polakom wybór niskich taryf do jednego z najczęściej wybieranych miast.

Londyn jest jednym z najpopularniejszych kierunków wśród Polaków. Łącznie z nowymi trasami, oferta Wizz Air składa się obecnie z 200 usług o niskich kosztach z 12 lotnisk w Polsce. Loty do Londynu będą dostępne z Bydgoszczy i Łodzi przez cały rok.

Londyn Luton to pierwsze, ale nie ostatnie słowo nowego przewoźnika

- Wizz Air stale szuka nowych sposobów na rozbudowę siatki połączeń z Polski. W ofercie pojawiają się kolejne nowe kierunki w Europie i poza nią. Dodanie dwóch miejsc operacji Wizz Air w Polsce jest wynikiem udanej współpracy z lotniskami w regionach, ale również potwierdza, jak ważny jest dla nas polski rynek – mówi Evelin Jeckel, Network Officer w Wizz Air.

- WIZZ Air to długo wyczekiwany nowy przewoźnik w ofercie Portu Lotniczego Bydgoszcz. Dzięki tej współpracy zwiększamy oferowanie i dostępność komunikacyjną do regionu kujawsko-pomorskiego. Z węgierskim przewoźnikiem wiążemy duże nadzieje na dalszy rozwój siatki połączeń. Londyn Luton to pierwsze, ale nie ostatnie słowo nowego przewoźnika – komentuje Edward Hartwich, delegat Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz.

- To mały krok dla europejskiej awiacji, ale wielki dla Łodzi i łódzkiego lotniska. Powrót linii Wizz Air przyczyni się nie tylko do wzrostu liczby pasażerów w tym roku i w kolejnych latach, ale już teraz jest silnym sygnałem dla polskiego i europejskiego rynku lotniczego, że Łódź wchodzi do gry. W czerwcu ogłosiliśmy trzy nowe połączenia z Łodzi do Alicante, Brukseli Charleroi i Mediolanu Bergamo. Dziś z dużą radością, wraz z węgierskim przewoźnikiem, ogłaszamy połączenie do Londynu Luton – wypowiada się Anna Midera, prezes Portu Lotniczego Łódź.

