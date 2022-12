Wizz Air poleci z Gdańska i Poznania do Albanii

Węgierski Wizz Air od lipca przyszłego roku uruchomi dwie nowych tras z Polski do Albanii. Chodzi o rejsy z Gdańska i Poznania do Tirany - poinformował przewoźnik.

Nowe połączenia z Gdańska i Poznania będą obsługiwane dwa razy w tygodniu. Z Gdańska w czwartki i niedzielę - od 6 lipca 2023 r., a z Poznania we wtorki i soboty od 4 lipca przyszłego roku.

Wizz Air rozpoczął działalność w Polsce w maju 2004 roku. Od tego czasu linia przewiozła prawie 63,7 mln pasażerów. Razem z ogłoszonymi w środę nowymi połączeniami, linia oferuje na polskim rynku ponad 190 tras obsługiwanych z 11 polskich lotnisk.

W ciągu 11 miesięcy 2022 r. Wizz Air przewiózł ponad 6,8 mln pasażerów na trasach do i z Polski. Wraz z dwoma nowymi połączeniami - z Gdańska i Poznania do Tirany w Albanii, Wizz Air oferuje z Polski 83 miejsca docelowe do 27 krajów. Pasażerowie z Polski mogą podróżować między innymi do Barcelony, Bari, Lanzarote, Reykjaviku, Maroka, Lizbony, Werony.

Wizz Air obsługuje flotę 172 samolotów Airbus A320 i A321. Przewoźnik jest notowany na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod oznaczeniem WIZZ.

