Wizz Air przekaże kolejny, czwarty samolot do swojej bazy w Kraków Airport

Linia Wizz Air przekaże kolejny, czwarty samolot - typu Airbus A321neo - do swojej bazy operacyjnej na lotnisku Kraków Airport - poinformował we wtorek przewoźnik, który realizuje 27 połączeń do 16 krajów z krakowskiego portu.

Krakowska baza operacyjna przewoźnika funkcjonuje od maja 2019 r.

Paulina Gosk, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air oceniła we wtorek, że dodanie kolejnego samolotu do bazy w stolicy Małopolski podkreśla wieloletnie zaangażowanie w działalność w Krakowie i Polsce. Według niej jest to także stworzenie kolejnych miejsc pracy bezpośrednio w linii oraz w branżach pokrewnych, dlatego przewoźnik stale rekrutuje kandydatów do bazy w Krakowie. Najbliższe spotkania odbędą się 4 i 18 sierpnia br.

Jak zaznaczyła, flota samolotów Wizz Air jest jedną z najmłodszych na świecie, ze średnią wieku 4,74 lat.

Wizz Air to europejska niskokosztowa linia lotnicza, obsługująca flotę 160 samolotów typu Airbus A320 i A321. Spółka jest notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. W Polsce przewoźnik posiada bazy operacyjne na lotniskach w: Krakowie, Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko przyjęło prawie 3,1 mln pasażerów, a rok wcześniej było to blisko 2,6 mln osób. W 2019 roku - ostatnim przed pandemią - z usług portu skorzystało ponad 8,4 mln podróżnych.

W obowiązującym letnim rozkładzie lotów Kraków Airport znalazły się 43 połączenia do 99 miast w 33 krajach. Oferuje je 20 linii - zarówno przewoźnicy tradycyjni, jak i niskokosztowi.

