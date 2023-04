Wizz Air przesuwa inaugurację połączenia Katowice – Erywań na 2 lipca br.

Linia lotnicza Wizz Air przesunęła inaugurację połączenia Katowice – Erywań z 29 kwietnia br. na 2 lipca br. - poinformował w czwartek przewoźnik. Według linii Urząd Lotnictwa Cywilnego od stycznia br. zwleka z decyzją o zezwoleniu na uruchomienie połączenia.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Do czasu publikacji depeszy PAP nie uzyskała stanowiska ULC w sprawie. Rzeczniczka Urzędu Karina Lisowska poinformowała, że nie uda się go przygotować w czwartek.

Wizz Air 26 stycznia br. informował, że od 29 kwietnia br. rozpocznie loty z Katowic do Erywania w Armenii. Połączenie miałoby być obsługiwane dwa razy w tygodniu: w środy i soboty.

27 stycznia br. prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał komunikat, w którym wskazał, że Wizz Air Hungary Ltd. nie posiada wymaganego upoważnienia do wykonywania przewozów na tej trasie. Dodał, że postępowanie administracyjne ws. jego wydania zostało wszczęte na wniosek przewoźnika.

W czwartek linia Wizz Air rozesłała stanowisko, w którym wyraziła rozczarowanie postawą ULC, który - jak napisano - od stycznia 2023 r. zwleka z decyzją o zezwoleniu na uruchomienie połączenia.

Jak zaznaczył przewoźnik, ma to miejsce mimo tego, że Unia Europejska podpisała z Armenią umowę o wspólnej przestrzeni powietrznej, "w ramach której zarówno unijni, jak i armeńscy przewoźnicy mogą obsługiwać połączenia lotnicze pomiędzy krajami Unii a Armenią bez żadnych dodatkowych wymogów".

"ULC ogranicza tym samym możliwość podróżowania polskim pasażerom i wstrzymuje rozwój polskich portów regionalnych, uniemożliwiając uruchomienie nowych połączeń do Armenii. Ze względu na brak decyzji administracyjnych ULC, Wizz Air zmuszony jest przełożyć inaugurację połączenia na trasie z Katowic do Erywania. Nowa data pierwszego lotu zaplanowana jest na 2 lipca 2023 r." - napisano.

"Głęboko wierzymy, że polski regulator dołoży wszelkich starań, aby w najbliższym czasie dokumenty złożone przez Wizz Air zostały zaakceptowane, a tym samym polscy pasażerowie mogli podróżować na nowej trasie" - dodano.

Wizz Air poinformował też, że pasażerowie, których rezerwacji dotyczą zmiany w rozkładzie lotów, są informowani na bieżąco i mają możliwość skorzystania z bezpłatnej zmiany rezerwacji, uzyskania pełnego zwrotu kosztów lub 120 proc. pierwotnej wartości rezerwacji w formie punktów na koncie Wizz.

Pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem biur podróży - w tym internetowych biur podróży - powinni kontaktować się z firmą, w której kupili bilety.

W styczniu br. prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uściślił, że chodzi o upoważnienie do wykonywania przewozów, o którym mowa w art. 191 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze. Postępowanie administracyjne dotyczące wydania tego upoważnienia "zostało już wszczęte na wniosek przewoźnika Wizz Air Hungary Ltd". "Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego pozostaje w kontakcie z ww. przewoźnikiem" - zapewniono.

Trasa Katowice - Erywań jest kolejnym zapowiadanym połączeniem z Katowic, które - wbrew planom - nie dochodzi do skutku. Lotnisko Katowice i Turkish Airlines w listopadzie ub. roku zapowiadały uruchomienie 3 marca br. regularnego połączenia tureckiego narodowego przewoźnika z Katowic do Stambułu.

Lotnisko Katowice wyjaśniało, że 10 listopada 2022 r. ULC wydał Turkish Airlines zezwolenie eksploatacyjne na obsługę trasy Katowice - Stambuł, a 15 listopada 2022 r. zatwierdził rozkład zimowy dla tego połączenia (od 3 do 25 marca 2023 r.). Podstawą była umowa międzyrządowa o komunikacji lotniczej pomiędzy Polską a Turcją, zgodnie z którą Turkish Airlines może wskazać dwa polskie lotniska, z których chce latać (pierwszym była Warszawa, a drugim Katowice).

Turkish Airlines 20 grudnia 2022 r. wystąpiły do ULC o zatwierdzenie rozkładu lotów na trasie Katowice - Stambuł na sezon letni (od 26 marca do 28 października br). Według lotniska ULC nie dokonał takiego zatwierdzenia motywując to tym, że w dniu 12 stycznia 2023 r. również PLL LOT zgłosiły zamiar wykonywania połączeń lotniczych z Katowic do Stambułu. Ostatecznie PLL LOT 9 marca br. ogłosiły, że połączenie do Stambułu będzie realizowane z Krakowa.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl