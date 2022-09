Wizz Air przewiózł latem rekordową liczbę pasażerów

Aż 12,9 mln pasażerów przewiózł od czerwca do sierpnia 2022 roku niskokosztowy przewoźnik Wizz Air. To rekord w historii tych węgierskich linii lotniczych.

Uzyskany przez Wizz Aira od czerwca do sierpnia 2022 roku wynik oznacza 76 proc. wzrostu rok do roku.

Latem Wizz Air kontynuował rozbudowę swojej siatki połączeń, dodając 63 nowe trasy. We flocie linii pojawiło się między czerwcem a sierpniem 13 nowych samolotów typu Airbus, zwiększając wielkość floty do 165. Wszystko to sprzyjało firmie i pomogło ustanowić rekord.

W Polsce Wizz Air ma obecnie 5 baz, operuje z 10 lotnisk oferujących ponad 200 tras.

- Jesteśmy dumni, że w szczycie sezonu letniego przewieźliśmy rekordową liczbę pasażerów, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed całą branżą turystyczną. Trzy miesiące były kolejnym okresem ekspansji, z kilkoma ważnymi wydarzeniami, w tym ogłoszeniem 20 nowych tras z całej Europy do Arabii Saudyjskiej. W Polsce ostatnio ogłosiliśmy takie trasy jak: Akabę, Maderę, Bilbao i Walencję oraz Wenecję - mówi Evelin Jeckel, menadżer węgierskich linii lotniczych.







