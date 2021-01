Wizz Air uruchomi nowe połączenie z Wrocławia do bułgarskiego Burgas

Linie lotnicze Wizz Air uruchomią od czerwca nowe połączenie z wrocławskiego lotniska do Burgas w Bułgarii. Loty będą realizowane raz w tygodniu – w sobotę.

Pierwszy lot z Wrocławia do Burgas zaplanowano na 19 czerwca. Nowe połączenie będzie realizowane raz w tygodniu - w sobotę. "To świetna wiadomość zarówno dla pasażerów, jak i dla nas. Mamy nadzieję, że będzie to zwiastun udanego sezonu letniego dla wszystkich: dla podróżnych, lotnisk, linii lotniczych i innych podmiotów działających w branży lotniczej" - powiedział Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław, cytowany w przesłanym PAP komunikacie.

W poprzednich sezonach letnich do Burgas z Wrocławia można było polecieć bezpośrednio tylko lotem czarterowym.

Jak podano w komunikacie, obecnie w Porcie Lotniczym Wrocław trwa budowanie letniego rozkładu lotów, który zacznie obowiązywać pod koniec marca. Do tej pory linie Wizz Air i Ryanair zapowiedziały połączenia m.in. do Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Czarnogóry, Włoch, Gruzji, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, na Maltę, Cypr i Ukrainę. W rozkładzie letnim, oprócz Burgas, znajdą się też prawdopodobnie: Zadar, Alicante, Malaga, Teneryfa, Girona pod Barceloną, Faro, Palermo, Neapol, Kreta, Larnaka, Bari, Londyn, Oslo i Kijów.

Do siatki połączeń dołączą także kierunki obsługiwane przez linie sieciowe i czartery. "Wraz z liniami lotniczymi robimy wszystko, aby była ona jak najbardziej zróżnicowana i zawierała zarówno kierunki wakacyjne, jak i biznesowe. Wszystko jednak zależy od rozwoju sytuacji" - zapewnił Kuś.

"Wierzymy, że nadchodzący sezon letni będzie zdecydowanie lepszy dla branży turystycznej niż trwający sezon zimowy. Musimy jednak cały czas zachowywać ostrożny optymizm" - dodał Cezary Pacamaj, wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław

W komunikacie podkreślono też, że Port Lotniczy Wrocław cały czas pozostaje w pełnej gotowości do obsługiwania większej liczby podróżnych z zachowaniem wszystkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo na parkingu przed terminalem można wykonać test na obecność wirusa SARS-CoV-2.