Wizz Air wchodzi w nową branżę w Polsce

Za pół roku ma zakończyć się budowa hangaru obsługi technicznej samolotów, którą dla Wizz Aira na lotnisku w Pyrzowicach buduje spółka zarządzająca tamtejszym portem. Będzie to największy z 3 tego typu obiektów na tym lotnisku. Węgierska linia będzie mogła dzięki temu robić tzw. duże przeglądy techniczne. Co to biznesowo oznacza dla Wizz Aira? O tym rozmawiamy z Robertem Carey’em, prezydentem Wizz Air Holdings PLC.

W szczytowym okresie, jeszcze przed pandemią, Wizz Air bazował w Katowice Airport 7 samolotów. Utrzymanie i naprawy samolotów (MRO) zlecał m.in. obecnej tam firmie Linetech.

Węgrzy stawiają w tej mierze na niezależność. „Ma to związek z naszymi ambicjami dotyczącymi zwiększania liczby lotów z Polski”.

Czy Wizz Air zamierza wejść szerzej w nowy sektor? Jaka będzie skala tej działalności w Katowicach i czy zamierzają wyjść poza obsługę własnych samolotów?

Odbudowa biznesu

