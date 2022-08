Wizz Air wznawia loty do Moskwy. Pecunia non olet?

Zgodnie z komunikatem na stronie linii lotniczych Wizz Air w ramach zimowego rozkładu lotów ma ruszyć regularne połączenie na trasie z Abu Dhabi do Moskwy. Wznowienie lotów nastąpi 3 października tego roku; początkowo będą to cztery kursy tygodniowo.

Komisja Europejska trzy dni po agresji na Ukrainę zamknęła przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów.

W nowym rozkładzie lotów nie ma żadnych połączeń z państw Unii do Rosji.

Wizz Air wyłamuje się ze wspólnych sankcji i będzie latał z Abu Dhabi do Moskwy.

Węgierskie linie lotnicze Wizz Air podały na oficjalnej stronie, że wraz z wejściem w życie nowego tzw. zimowego rozkładu lotów od 3 października tego roku wznawiają regularne połączenie na trasie z Abu Dhabi do Moskwy.

Według cennika na pierwszy lot bilet w obie strony, bez dodatkowych opłat za bagaż i rezerwację konkretnego miejsca w samolocie, kosztuje 864 złote. Odlot zaplanowano z Międzynarodowego Portu Lotniczego Abu Dhabi o godzinie 14.05. Samolot po 5 godzinach i 40 minutach lotu wyląduje na moskiewskim lotnisku Wnukowo (o g. 18.45). Po godzinnym postoju zaplanowano lot powrotny do ZEA.

Zgodnie z ogłoszonym rozkładem początkowo zaplanowano cztery loty tygodniowo - od poniedziałku do czwartku. W listopadzie ma przybyć jeszcze jedno połączenie - w niedzielę. Ceny kształtują się dziś na poziomie od 800 do 1000 dinarów UAE za bilet w obie strony, czyli od 1000 do 1200 złotych.

Czytaj także: LOT odwołuje loty do Rosji i nie będzie więcej nad nią latał

Loty na tej trasie realizowane będą przez Wizz Air Abu Dhabi - spółkę joint ventures założoną w grudniu 2019 roku przez węgierskiego przewoźnika i fundusz majątkowy szejkanatu Abu Dhabi ADQ. Fundusz ADQ ma 51 procent, a Wizz Air Holdings 49 procent udziałów we wspólnym przedsięwzięciu.

Sankcje? To nas nie dotyczy

Spółka jest zarejestrowana w Abu Dhabi, ma siedzibę na międzynarodowym lotnisku i podlega lokalnej jurysdykcji prawnej i podatkowej.

Oznacza to, że formalnie ewentualne sankcje nałożone przez Komisję Europejską na kontakty handlowe z Rosją po agresji wojsk na Ukrainę jej po prostu nie dotyczą. Poza tym ważne, że udziałowcem pozostaje tu spółka-matka węgierskiego przewoźnika - czyli Wizz Air Holdings z siedzibą w Szwajcarii.

Cytowany przez Reutersa dyrektor zarządzający Wizz Air Abu Dhabi Michael Berlouis w wywiadzie dla lokalnej gazety powiedział: "Obsługujemy sieć 34 miejsc docelowych w promieniu 5 godzin lotu z Abu Dhabi, zapewniając niskie ceny do różnych miejsc docelowych. Wspieramy branżę turystyczną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wzmacniając połączenia regionalne i globalne zgodnie z przepisami w poszczególnych krajach".

Od początku wojny na Ukrainie linie lotnicze Emirates realizują stałe połączenia lotnicze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Rosji, przy czym - ze względu na duże zainteresowanie podróżami - zwiększyły liczbę lotów tygodniowo.

ZEA - z racji powstrzymania się od jakichkolwiek sankcji nałożonych na handel z rosyjskimi partnerami, w tym także dotyczącymi ropy naftowej i paliw oraz na pełną swobodę w przemieszczaniu obywateli Federacji Rosyjskiej - stały się obecnie dla Rosjan mekką biznesową i turystyczną.

Swoboda działalności gospodarczej zachęca do prowadzenia interesów przez tysiące Rosjan i stąd, w ocenie ekspertów, decyzja o wznowieniu lotów na trasie do Moskwy przez lokalnego taniego przewoźnika, jakim jest Wizz Air Abu Dhabi. Mowa tu o "wznowieniu", ponieważ pierwsze loty odbyły się na tej trasie w grudniu 2021 roku i kilka dni po agresji wojsk rosyjskich te akurat przewoźnik, jako jedyny w Emiratach, podjął decyzję o ich zawieszeniu. Teraz jedna podjęto postanowienie o stałych lotach.

Czytaj także: Dziesiątki samolotów w rosyjskich barwach już nie polata

Wizz Air w marcu tego roku kilka dni po wybuchu wojny zaoferował ukraińskim uchodźcom 100 tys. bezpłatnych biletów na trasach europejskich, między innymi na loty z polskich lotnisk.

Kto lata do Rosji, a kto nie zamierza?

Z pośród linii lotniczych zarejestrowanych w państwach Unii Europejskiej ani jeden przewoźnik nie zdecydował się na wprowadzenie do zimowego rozkładu lotów ani jednego połączenia na lotniska w Rosji.

Nadal także obowiązuje decyzja wprowadzona życie 27 lutego br. - o zamknięciu przestrzeni powietrznej dla samolotów rosyjskich linii lotniczych. Rosja, na zasadzie retorsji, ustanowiła podobny zakaz dla unijnych samolotów.

Obecnie w Europie jedynie Air Serbia realizuje stałe połączenia z Belgradu do Moskwy 7 razy w tygodniu. Operują również na tym kierunku Turkish Airlines, które latają do kilku miast rosyjskich. Dodatkowo podpisano umowę z turecką rządową agencją turystyczną na przewiezienie - w ramach lotów czarterowych w 2022 roku - około 1,5 miliona rosyjskich turystów.

Jedynymi globalnymi przewoźnikami realizującymi stałe połączenia z Rosją są wspomniane linie Emirates, Turkish Airlines oraz Qatar Airways.

Kwestia wznowienia połączenia do Moskwy. realizowanego przez spółkę zależną od węgierskich linii Wizz Air, bez wątpienia wywoła dyskusję o skuteczności sankcji i izolacji Rosji na arenie międzynarodowej. Jak się wydaje, im dłużej będzie trwała agresja rosyjskich wojsk w Ukrainie, tym więcej będzie przypadków i prób obchodzenia zakazów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl