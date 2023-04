Wizz Air z Polski do Armenii na razie nie poleci

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał w piątek decyzję odmowną ws. upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych pomiędzy Polską a Armenią przez przewoźnika Wizz Air Hungary Ltd. – przekazał ULC. Wizz Air zamierzał tam latać z Katowic od końca kwietnia br.

Od 29 kwietnia 2023 roku Wizz Air Hungary Ltd. miał obsługiwać połączenie Katowice - Erywań. Po odmowie ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego start nowej trasy przesunął na lipiec.

Polskie Linie Lotnicze LOT są uprawnionym przewoźnikiem do wykonywania rejsów do Armenii. Loty do stolicy tego kraju odbywają się z Warszawy.

Wcześniej, bo od 3 marca 2023 roku, do skutku nie doszło połączenie z Katowic do Stambułu obsługiwane przez Turkish Airlines.

Wizz Air 26 stycznia br. informował, że od 29 kwietnia br. rozpocznie loty z Katowic do Erywania w Armenii. Połączenie miało być obsługiwane dwa razy w tygodniu: w środy i soboty.

Przewoźnik przesuwa start połączenia na lipiec

27 stycznia br. prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał komunikat, w którym wskazał, że Wizz Air Hungary Ltd. nie posiada wymaganego upoważnienia do wykonywania przewozów na tej trasie. Dodał, że postępowanie administracyjne ws. jego wydania zostało wszczęte na wniosek przewoźnika.

W czwartek linia Wizz Air rozesłała stanowisko, w którym poinformowała o przesunięciu inauguracji połączenia Katowice - Erywań z 29 kwietnia 2023 r. na 2 lipca br., a także wyraziła rozczarowanie postawą ULC, który - jak napisano - od stycznia 2023 r. zwleka z decyzją o zezwoleniu na uruchomienie połączenia.

Jak argumentował przewoźnik, ma to miejsce mimo tego, że Unia Europejska podpisała z Armenią umowę o wspólnej przestrzeni powietrznej, "w ramach której zarówno unijni, jak i armeńscy przewoźnicy mogą obsługiwać połączenia lotnicze pomiędzy krajami Unii a Armenią bez żadnych dodatkowych wymogów".

Jak przekazało w piątek biuro prasowe ULC, przeprowadzone postępowanie wykazało, że w tej sprawie nie mają zastosowania przepisy Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Armenii, ponieważ "umowa ta nie weszła w życie i nie może być tymczasowo stosowana".

Z Polski do Erywania można polecieć z narodowym przewoźnikiem

ULC wskazał, że tym samym umowa UE - Armenia nie może zastępować obowiązujących przepisów umowy międzyrządowej Polski i Armenii, której postanowienia uniemożliwiają pozytywne rozpatrzenie wniosku przewoźnika Wizz Air Hungary Ltd., ze względu na zawarty w niej warunek monodesygnacji.

Chodzi w tym wypadku o określenie przez każdą ze stron jednego przewoźnika uprawnionego do wykonywania połączeń między obydwoma krajami. Ze strony polskiej wykonuje je już LOT na trasie Warszawa - Erywań.

ULC wyjaśnił, że w postępowaniu zwrócił się do Komisji Europejskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wyrażenie opinii ws. możliwości stosowania umowy UE - Armenia. Z odpowiedzi wynika, że umowa nie weszła w życie i nie jest tymczasowo stosowana, a zgodnie z jej postanowieniami może ona wejść w życie dopiero po zakończeniu procedury ratyfikacji lub zatwierdzenia przez wszystkie kraje UE.

ULC zastrzegł jednocześnie, że wskazywał przewoźnikowi - przy uruchomieniu przez niego sprzedaży biletów - o konieczności informowania pasażerów o toczącym się postępowaniu i braku pewności, co do wydania przez Urząd zgody na loty z Polski do Armenii.

Wizz Air informuje pasażerów o możliwości skorzystania z bezpłatnej zmiany rezerwacji

W czwartek Wizz Air deklarował, że pasażerowie, których rezerwacji dotyczą zmiany w rozkładzie lotów, są informowani na bieżąco i mają możliwość skorzystania z bezpłatnej zmiany rezerwacji, uzyskania zwrotu kosztów lub 120 proc. pierwotnej wartości rezerwacji w formie punktów na koncie Wizz.

Pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem biur podróży - w tym internetowych biur podróży - powinni kontaktować się z firmą, w której kupili bilety.

Jak wynikało z komunikatu lotniska w Erywaniu z końca stycznia br., Wizz Air, który lata stamtąd m.in. do Rzymu, Wenecji, Wiednia, Larnaki czy Abu Zabi, wraz z trasą Erywań - Katowice zamierzał uruchomić 30 kwietnia połączenia stolicy Armenii z Dortmundem oraz Sofią. Na 12 czerwca natomiast zapowiadano połączenie Erywań - Praga.

Katowice mają problem nie tylko z połączeniem do Erywania

Trasa Katowice - Erywań to kolejne zapowiadane połączeniem z Katowic, które - wbrew planom - nie dochodzi do skutku. Lotnisko Katowice i Turkish Airlines w listopadzie ub. roku zapowiadały uruchomienie 3 marca br. regularnego połączenia tureckiego narodowego przewoźnika z Katowic do Stambułu.

Lotnisko Katowice wyjaśniało, że 10 listopada 2022 r. ULC wydał Turkish Airlines zezwolenie eksploatacyjne na obsługę trasy Katowice - Stambuł, a 15 listopada 2022 r. zatwierdził rozkład zimowy dla tego połączenia (od 3 do 25 marca 2023 r.). Podstawą była umowa międzyrządowa o komunikacji lotniczej pomiędzy Polską a Turcją, zgodnie z którą Turkish Airlines może wskazać dwa polskie lotniska, z których chce latać (pierwszym była Warszawa, a drugim Katowice).

Turkish Airlines 20 grudnia 2022 r. wystąpiły do ULC o zatwierdzenie rozkładu lotów na trasie Katowice - Stambuł na sezon letni (od 26 marca do 28 października br). Według lotniska ULC nie dokonał takiego zatwierdzenia motywując to tym, że w dniu 12 stycznia 2023 r. również PLL LOT zgłosiły zamiar wykonywania połączeń lotniczych z Katowic do Stambułu. Ostatecznie PLL LOT 9 marca br. ogłosiły, że połączenie do Stambułu będzie realizowane z Krakowa.

