Wizz Air zabezpiecza dostawy zrównoważonego paliwa lotniczego

Wizz Air podpisał porozumienie, Memorandum of Understanding, z Neste w sprawie dostaw zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) od 2025 roku. MoU daje Wizz Air możliwość zakupu 36 000 ton SAF od Neste na dostawę paliwa dla całej siatki połączeń linii w Europie i Wielkiej Brytanii.

Paliwo lotnicze Neste MY Sustainable Aviation jest produkowane w 100 proc. ze zrównoważonych, odnawialnych odpadów i pozostałości surowców, w tym zużytego oleju kuchennego i tłuszczów zwierzęcych.

SAF jest przed użyciem mieszany z konwencjonalnym paliwem do silników odrzutowych i bezproblemowo współpracuje z istniejącą infrastrukturą paliwową i silnikami lotniczymi. SAF zapewnia wydajność konwencjonalnego paliwa do silników odrzutowych, ale ze znacznie mniejszym śladem węglowym w całym cyklu życia.

Neste zwiększa swoje zdolności produkcyjne SAF

- Neste jest zaangażowana we wspieranie przemysłu lotniczego w dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości. Umowa z Wizz Air, jednym z liderów zrównoważonego rozwoju w branży, pokazuje, w jaki sposób umożliwiamy liniom lotniczym korzystanie z SAF w ich siatce połączeń. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Wizz Air w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, ponieważ zwiększamy naszą roczną zdolność produkcyjną SAF do 1,5 miliona ton do końca 2023 roku - mówi Jonathan Wood, wiceprezes Neste ds. lotnictwa odnawialnego na Europę.

Używanie Neste MY Sustainable Aviation Fuel zmniejsza emisję gazów cieplarnianych nawet o 80 proc. w całym cyklu życia paliwa w porównaniu z paliwem kopalnym do silników odrzutowych.

- W Wizz Air nadal inwestujemy w innowacyjne technologie i wierzymy, że SAF jest kluczowym elementem rozwiązania dla dekarbonizacji przemysłu lotniczego. Partnerstwo z Neste, wiodącym producentem SAF, potwierdza nasze postępy w zmniejszaniu intensywności emisji dwutlenku węgla, która już jest jedną z najniższych wśród linii lotniczych na świecie. Współpracując z Neste, będziemy wspierać przyjęcie SAF w całej naszej sieci, torując drogę do bardziej zrównoważonej przyszłości lotnictwa - dodaje Ian Malin, wiceprezes wykonawczy i dyrektor finansowy grupy w Wizz Air.

Kluczowe decyzje na drodze do zerowej emisji CO2

Dla Wizz Aira to memorandum jest kluczowym elementem strategii środowiskowej mającej na celu zmniejszenie intensywności emisji dwutlenku węgla o 25 proc. do 2030 r. i osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r.

W 2022 r. linia Wizz Air osiągnęła swoją najniższą w historii roczną intensywność emisji dwutlenku węgla, która wyniosła 55,2 grama na pasażera/km. Linia lotnicza stale dodaje do swojej floty nowe samoloty Airbus A321neo i wymienia starsze maszyny. Przewoźnik planuje, że udział samolotów nowej technologii „neo” we flocie Wizz Air przekroczy 50 proc. do końca roku finansowego 2023. Samoloty te mogą obecnie latać z mieszanką SAF maksymalnie do 50 proc. .

