Wizz Air zawiesza loty m.in. do i z Finlandii oraz Gruzji

Węgierski Wizz Air zawiesza do kwietnia wszystkie loty do i z Gruzji oraz Finlandii - poinformował w poniedziałek przewoźnik. Linia zawiesiła także połączenia z Portugalii do krajów spoza Unii Europejskiej.

- W wyniku ograniczeń regulacyjnych mających na celu zmniejszenie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, linia zawiesza wszystkie loty w fińskiej oraz gruzińskiej siatce połączeń. Zawieszone zostają także połączenia z Portugalii do krajów spoza Unii Europejskiej - poinformował w poniedziałek Wizz Air.



W przypadku Finlandii loty zostają zawieszone do 2 kwietnia br., a Gruzji - do 20 kwietnia br. Rejsy z Portugalii do krajów spoza Unii Europejskiej potrwają do 17 kwietnia br.



Jak poinformował przewoźnik, Wizz Air lata do Turku w Finlandii z Krakowa, Gdańska i Warszawy, natomiast do Kutaisi w Gruzji z Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy oraz Wrocławia.



Wizz Air wykonuje też połączenia z Warszawy do Lizbony i Porto w Portugalii.



- Ograniczenia dotyczące podróży mają na celu zminimalizowanie szerzenia pandemii COVID-19. Pasażerowie z rezerwacjami, których dotyczą zawieszone loty i którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na stronie wizzair.com lub poprzez aplikację mobilną, będą automatycznie informowani drogą elektroniczną. 120 proc. pierwotnej wartości rezerwacji zostanie automatycznie przesłane na konto klienta Wizz Air do wykorzystania przez kolejne 24 miesiące na produkty i usługi Wizz Air - przekazał przewoźnik.



Pasażerowie, którzy chcą dostać zwrot pieniędzy, będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej o tym, co muszą zrobić.



- W tym przypadku klienci mogą ubiegać się o zwrot 100 proc. pierwotnej wartości rezerwacji. Pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem agencji - włącznie z internetowymi biurami podróży - powinni skontaktować się z firmą, w której wykupili bilety - informuje Wizz Air.



W związku z ograniczeniem epidemii koronawirusa, od 15 marca do 28 marca zostały zawieszone międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze do Polski, z wyjątkiem lotów cargo, bez ładunku, bez pasażerów, lotów państwowych oraz lotów wykonywanych w celu ochrony ratowania życia lub zdrowia ludzkiego oraz ochrony porządku publicznego.



Z kolei od 16 marca także do 28 marca br. obowiązuje zakaz wykonywania komercyjnych przewozów lotniczych, w których przewozi się pasażerów w ruchu krajowym z wyjątkiem lotów wykonywanych w interesie publicznym lub państwa.