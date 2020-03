Wizz Air zawiesza wszystkie loty do Włoch a także połączenia do Izraela

Linia Wizz Air ogłosiła, że od 10 marca 2020 roku zawiesza wszystkie loty do Włoch z powodu kwarantanny obowiązującej w całym kraju, którą wprowadził włoski premier w celu opanowania epidemii koronawirusa. Od 12 marca Wizz Air zawiesza także połączenia do Tel Awiwu oraz Ejlatu ze względu na ogłoszenie przez izraelski rząd 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich pasażerów przylatujących do Izraela.