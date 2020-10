Wkrótce termin składania ofert na doradcę strategicznego CPK

Na 19 października przypada termin składania ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru doradcy strategicznego dla CPK - poinformował w środę resort infrastruktury. Obecnie na liście kandydatów znajdują się lotniska Narita pod Tokio oraz Incheon pod Seulem.

Resort infrastruktury poinformował w komunikacie, że we wtorek wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała rozmawiał z ambasador Korei Mirą Sun nt. możliwości współpracy przy realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Ministerstwo dodało, że strony omówiły też stan prac nad komponentem lotniskowym i kolejowym projektu, procedury stosowane przy jego realizacji oraz najbliższe plany działań.

Rozmowy dotyczyły również możliwości wznowienia bezpośrednich i regularnych połączeń lotniczych między Polska a Koreą.

"Na spotkaniu ambasador Sun zadeklarowała także gotowość współpracy strony koreańskiej w zakresie innych programów rządowych oraz biznesowych" - dodano.

Resort poinformował ponadto, że na 19 października przypada termin składania ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru doradcy strategicznego dla CPK. Obecnie na liście kandydatów znajdują się lotniska Narita pod Tokio oraz Incheon pod Seulem. Rozstrzygnięcie przetargu ma nastąpić na przełomie października i listopada, natomiast umowa z doradcą strategicznym ma zostać podpisana w listopadzie tego roku.





"Niezależnie od wszelkich oficjalnych kontaktów dyplomatycznych, procedura wyboru doradcy strategicznego przebiega całkowicie obiektywnie, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych" - zapewnił cytowany w komunikacie Horała.

Z raportu firmy Kearney wynika, że Centralny Port Komunikacyjny do 2040 r. pozwoli stworzyć ok. 290 tys. nowych miejsc pracy, a w pierwszym roku działalności portu lotniczego, całościowy program CPK wygeneruje 70,5 mld zł wzrostu produkcji globalnej w Polsce.



Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.



W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.



W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.