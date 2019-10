Włączenie linii kolejowej do Jastrzębia w plan CPK gwarantuje jej realizację

Włączenie projektu przywrócenia połączeń kolejowych do Jastrzębia-Zdroju w plan rozwoju kolei związany z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego daje gwarancję realizacji tego przedsięwzięcia w najbliższych latach – ocenił w piątek minister ds. pomocy humanitarnej Michał Woś.

Kandydaci PiS opowiadają się także za usprawnieniem komunikacji miejskiej między miejscowościami tworzącymi subregion zachodni woj. śląskiego, m.in. Raciborzem, Rybnikiem, Wodzisławiem Śląskim, Jastrzębiem-Zdrój, Żorami, aż po Pszczynę i Mikołów. Rybnicki radny Karol Szymura wskazał na potrzebę współpracy samorządowców z tych miast w stworzeniu spójnego systemu transportowego."Należymy do pokolenia młodych polityków, którzy nie zgadzają się na bylejakość. To, że od lat są prowadzone rozmowy, to nas nie zadowala. Chcemy konkretów; chcemy tego, żeby w końcu ci, którzy są za to odpowiedzialni zakasali rękawy i wzięli się do roboty - żeby doprowadzili do tego, żeby w naszym regionie powstała komunikacja z prawdziwego zdarzenia" - mówił minister Woś.Wskazując na znaczące inwestycje drogowe w regionie minister ocenił, że infrastruktura drogowa to nie wszystko. "Potrzebna jest sensowna komunikacja publiczna, która by to spajała - to jest warunek naszego dalszego rozwoju gospodarczego i zatrzymania wyludniania" - zakończył.