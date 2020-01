Włochy: Statek z 6 tys. pasażerów nadal zablokowany w porcie

Armator Costa Crociere nie udziela informacji o tym, ilu Polaków jest na pokładzie statku Costa Smeralda, stojącego w porcie Civitavecchia koło Rzymu. Wycieczkowiec z 6 tys. osób został zablokowany w związku z podejrzeniem koronawirusa u pary Chińczyków.

Pierwsze badania, przeprowadzone w rzymskim szpitalu zakaźnym, wykluczyły obecność groźnego wirusa, który szerzy się w Chinach - podała agencja ANSA.

Armator pytany przez PAP nie podał, z jakich krajów pochodzą pasażerowie i ilu jest Polaków. Tradycyjnie jednak z jego usług korzystają turyści z wielu państw.

Od rana pasażerowie nie mogą zejść z pokładu, a między załogą a lokalnymi władzami doszło do sporu na tym tle.

Wczesnym popołudniem, jak podają włoskie media, kapitan wycieczkowca ogłosił, że otrzymał zgodę na to, by pokład opuściło 1 140 pasażerów, którzy zakończyli rejs po Morzu Śródziemnym w porcie Civitavecchia. Ludzie ci mieli opuścić jednostkę w czwartek rano, ale nie pozwolono im na to, gdy okazało się, że dwoje pasażerów z Hongkongu ma gorączkę. Natychmiast oboje zostali umieszczeni w pokładowej izolatce.

Kilka minut po tym komunikacie kapitana do portu przyjechał burmistrz miasta Ernesto Tedesco, który według relacji dziennika "La Repubblica" zaczął krzyczeć w kierunku załogi: "Czy wyście oszaleli? Kto wydał zgodę na opuszczenie pokładu? Zaprowadzę was do prokuratury, jeśli pozwolicie komuś wyjść, robicie to na własne ryzyko".

Armator zapewnia w mediach, że sytuacja na pokładzie jest pod kontrolą. Wcześniej napłynęły stamtąd informacje o nasilających się protestach pasażerów, zwłaszcza tych, którzy zakończyli już rejs i z bagażami od 12 godzin czekają na to, by opuścić statek.

Zarówno Costa Crociere, jak i drugi wielki armator MSC ogłosiły, że w związku z epidemią koronawirusa odwołują rejsy wycieczkowe swych statków z portów z Chinach.

Z Rzymu Sylwia Wysocka