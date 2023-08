Włosi chcą łączyć koleją ważne europejskie miasta. Szybko

Włoski, państwowy przewoźnik - Ferrovie dello Stato Italiane - chce jeździć między ważnymi miastami starego kontynentu w niedalekiej przyszłości, i to bardzo szybko.

Włoska państwowa kolej chce tym wyjść na przeciw liberalizacji rynku połączeń kolejowych w Europie. To pomysł Unii Europejskiej (UE), który ma za zadanie wpuścić większą konkurencję na między krajowe połączenia kolejowe. Choć to rozwiązanie już działa, nie przynosi zamierzonych efektów.

Pierwszymi miastami, jakie ma połączyć włoski pomysł są: Bruksela, Amsterdam, Paryż i w dalszej perspektywie Berlin. Choć pierwszym realizowanym tak połączeniem ma być relacja Paryż - Barcelona.

To nie jest pomysł nowy, ale coś co zahamowało 4 lata temu

Jak dowiedział się Financial Times (ft.com) to powrót do pomysłu, jaki Włosi mieli już przed kilkoma laty, w lecie 2019 r., kiedy wspomniane prawne rozwiązania europejskie wchodziły w życie.

Potwierdził taki stan rzeczy w wypowiedzi dla ekonomicznego medium Carlo Palasciano Villamagna, który odpowiada w Ferrovie dello Stato Italiane za połączenia międzynarodowe przewoźnika.

Za pomysłem liberalizacji stoi próba zbudowania konkurencyjności kolei wobec tanich lotów na krótkich dystansach. Zauważa się, że to bardzo odważna próba wpływania na - dość ustabilizowany i hermetyczny - rynek połączeń kolejowych w Europie. Właściwie od dekad nie było na nim tak drastycznych zmian.

Włosi są pionierami i mają już pierwsze sukcesy. Czyli czym jest Trenitalia?

Trenitalia (międzynarodowe ramię Ferrovie dello Stato Italiane) ma już dobrą pozycję na rynku kolejowym Hiszpanii i Francji, gdzie łączy połączeniem kolejowym Paryż i Mediolan. Villamagna przekonuje, że ten model się sprawdza i kierownictwo włoskich kolei chce budować w oparciu o takie rozwiązania, m.in. łącząc Brukselę i Amsterdam, czy Paryż i Barcelonę.

Włoscy kolejarze dostrzegają to, co i inni w Europie już widzą, i chcą być o kilka kroków do przodu.

Fakt, że kolej będzie się rozwijać w taki, międzynarodowy rynek, jest jasny dla Alberto Mazzoliego, dyrektora CER (ang. Community of European Railways), czyli porozumienia europejskiego zrzeszającego narodowych przewoźników kolejowych Europy.

Jednak, spodziewał się on większej rywalizacji na początku tej dekady o połączenia, jakie chcą zagospodarować Włosi. Mazzoli nie jest jednak naiwny. Jednoznacznie obarcza winą, że pomysł uległ stagnacji, pandemię koronawirusa, czy inne obiektywne ograniczenia. Wśród tych ostatnich zaznaczył nadal niewystarczającą infrastrukturę kolejową dla pociągów dużych prędkości w Europie.

- Gdyby nie Covid ta konkurencja byłaby o wiele bardziej zacięta - dodawał w wypowiedzi dla mediów.

Europejskie połączenia kolejowe nie są pomyślane tak, aby łączyć miasta w różnych krajach

Oceniającym sytuację nie umyka także fakt, że kontynent jest połączony kolejowo w sposób krajowy. Tak było właściwie od XIX w., kiedy wytyczono główne połączenia torowe w Europie i robiono to w granicach ówczesnych krajów. Późniejsza modernizacja sieci, wytyczanie nowych połączeń, także było zdeterminowane granicami i zapotrzebowaniem konkretnych państw. Idea zjednoczonej Europy wobec ewolucji infrastruktury kolejowej całego kontynentu jest bardzo młoda - co tylko tłumaczy, dlaczego między stolicami krajów europejskich czasami podróżuje się o wiele dłużej. Połączenia po prostu nie były projektowane w celu połączenia stolic rywalizujących ze sobą narodowości.

Niedawny raport EY wyliczył, że zbudowanie połączeń odpowiadających zjednoczonej Europie to astronomiczny koszt 550 miliardów euro.

