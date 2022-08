Włoski rząd sprzedaje ITA Airways

Włoski rząd rozpocznie negocjacje w sprawie sprzedaży państwowego pakietu kontrolnego w ITA Airways - dawna Alitalia - z konsorcjum amerykańskiej Delta Air Lines Inc. oraz francusko-holenderskiego Air France-KLM – i funduszem inwestycyjnym Certare, ogłosiło włoskie Ministerstwo Finansów.

Urzędnicy zdecydowali, że najkorzystniejsza będzie oferta wykupu rządowych udziałów w ITA Airways.

Według wcześniejszych danych konsorcjum zamierza wykupić ok. 56 proc. akcji ITA Airways za kwotę ok. 600 mln euro. Tym samym 44 proc. akcji pozostanie do dyspozycji władz kraju.

- Wiążące umowy zostaną podpisane w wyniku wyłącznych negocjacji tylko wtedy, gdy wynik będzie w pełni satysfakcjonujący dla rządu - poinformowało Ministerstwo Finansów. Władze planują rozstrzygnięcie do 10 września.

Warto dodać, że przewoźnikiem była zainteresowana także niemiecka Lufthansa.

ITA Airways powstała jesienią 2021 roku z majątku upadłej Alitalii.

