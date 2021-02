Wnioskują do ministra zdrowia o szczepionki dla kierowców

Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska skierował pismo do ministra zdrowia ws. uwzględnienia kierowców wykonujących przewozy towarowe i pasażerskie w planach wczesnego etapu szczepień przeciwko COVID-19. Branża apeluje także o wystąpienie do władz innych państw członkowskich UE o zwolnienie z wymogu testowania kierowców zaszczepionych. Pomogłoby to rozładować korki na granicach, których skala grozi zerwaniem łańcuchów dostaw w Europie.